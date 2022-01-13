Xiaomi готує Mix Fold 2 з гнучким дисплеєм на 120 Гц

Слідом за Honor та OPPO, Xiaomi, звичайно ж, теж готується представити оновлення свого складного смартфона, який змінить торішній Xiaomi Mix Fold. У базах даних регуляторів пристрій позначається як L18, а його комерційна назва – Xiaomi Mix Fold 2. Але більш цікавими деталями з громадськістю ділиться Digital Chat Station. За наявною інформацією, смартфон отримає низку змін, однією з яких стане удосконалення гнучкого дисплея.





Екран матиме підтримку високої частоти оновлення, хоча у попередника було всього 60 Гц. Крім того, розширення складе значні 2К. Друга важлива відмінність полягає у новому співвідношенні сторін. Джерело порівнює його з рішенням Honor Magic V – зовнішній дисплей зі звичним 21:9, а внутрішній стане квадратнішим і схожим на класичні планшети.