Tesla Cybertruck міг виглядати зовсім інакше

Днями компанія Tesla розпочала серійне виробництво Cybertruck, і з конвеєра, хай і із затримкою в три роки, зійшов перший електричний пікап. Дизайн новинки, як і раніше, гранично мінімалістичний, незграбний і брутальний. Однак мало хто знає, що кібертрак міг бути зовсім іншим.

Ілона Маска має особистого біографа Уолтера Айзексона, який поділився ранніми концептами Cybertruck. На них можна побачити іншу версію кузова, яку з фінальним варіантом ріднить хіба що мінімалізм і загальна футуристичність. Вона має складну закруглену форму, що, ймовірно, вимагало б значно більших витрат на виробництво.

Окремо потішили референси, якими дизайнери Tesla надихалися під час розробки Cybertruck. Серед них можна знайти зображення з фільмів: «Робокоп», «Трон», «Той, що біжить по лезу 2049» і «Джеймс Бонд», розкадрування аніме, та скріншоти комп’ютерних ігор Cyberpunk 2077 та Halo.

Також Айзексон розповів, що Ілон Маск задумав всерйоз випустити футуристичний електропікап ще 6 років тому. А обговорення проекту розпочали ще раніше – у 2012–2013 роках. На зухвалому дизайні Cybertruck, за словами біографа, наполяг сам Маск, якого не особливо хвилювало, що такий підхід може відлякати потенційних покупців.