Курс долара стрімко зростає: що буде з курсом валют у січні

Фахівці прогнозують різкі стрибки вартості валюти.





Початок січня порадував тих, хто продавав валюту та засмутив тим, хто збирався її купувати. Ситуація з курсом швидко змінилася. У чому причина такої поведінки курсу і на що чекати.

Що було з курсом долара за перший тиждень січня

Першого робочого дня нового року долар почав стрімко зростати. Істотний стрибок спостерігався у робочі дні між Новим роком та Різдвом. Долар виріс відразу на 2 копійки. Під Різдво курс стабілізувався. Нагадаємо, що долар на такому ж рівні востаннє був ще в середині травня.

А ось різниця між курсом купівлі та продажу аж у 6 копійок залишилася. За три робочі дні з 4 по 6 січня Нацбанк за три робочі дні послабив гривню з 27,28 до 27,46, причому основного удару було завдано 6 січня – девальвація одразу на 16 копійок. А вже на 10 січня регулятор установив курс на рівні 27,50 гривні за долар.

Ситуація на ринку

Експерти вважають, що на курс долара вплинув підвищений попит у період свят та сутички у Казахстані. Долар почав дорожчати ще наприкінці грудня 2021 року, це вже спровокувало підвищення попиту на валюту через ризики подальшого зростання. У перші дні 2022 року Мінфін виплатив відсотки за зовнішнім держборгом, а для цього потрібні великі суми. При цьому більшість продавців валюти були неактивними.

Також валютні спекулянти могли розхитати курс, використовуючи страхи українців щодо можливої ​​девальвації гривні у зв’язку із ситуацією в Казахстані.Андрій Шевчишин вважають, що курс долара вже досяг максимальних значень на тлі низької пропозиції та високого попиту. Тож на продовження девальвації очікувати не варто.

Чого варто очікувати наступного тижня

Цього тижня є два можливі сценарії. З початком робочих днів курс гривні поступово зміцниться і досягне 27,20-27,30 гривні за одиницю.

Другий сценарій передбачає розгойдування курсу: продавці та покупці знову вийдуть на ринок. А оскільки ринок готівки слідує за міжбанком, то курс долара ще кілька днів буде на теперішньому рівні, а потім опуститься до значень кінця грудня, тобто до 27,35-27,40 гривні за долар.

У цьому немає точних прогнозів. Імовірність 50 на 50. Тому варто очікувати на долар як по 27,80, так і по 27,49.

Продавати чи купувати

Експерти рекомендують не поспішати купувати валюту, особливо якщо потрібна гривнева готівка. А ось покупцям варто почекати, якщо валюта не потрібна їм негайно.

Після 15 січня курс гривні має стабілізуватися. Курс може опуститися нижче за 27 доларів за одиницю.