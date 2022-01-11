На 3000 гривень більше: з січня пенсії суттєво зростуть

Наступив 2022 рік, а разом з ним й такі довгоочікувані пенсійні перерахунки. Будь-яке підвищення, бодай на 100 гривень, це вже чудово, адже українські пенсіонери, чи не найбідніші у Європі. Дехто до цих пір отримує меншу пенсію аніж мінімальний прожитковий мінімум в країні. І таких осіб левова частка.





Достойну пенсію у розмірі майже 20 000 грн. отримує лише 3% громадян. Це люди, котрі весь свій стаж отримали на високооплачуваній роботі і тепер мають максимальну виплату. Всі інші задовольняються сумою в десять разів нижчою. Дехто має середню пенсію розміром 4000-6000 грн.

Нарешті держава вирішила трішки змінити ситуацію. Великих пенсій в країні побільшає. Розпочнуть з більш незахищених верств населення і поступово дійдуть до всіх інших.

Пенсію підвищили трьом категоріям громадян

Вже в січні цього року на 3000 і навіть на 4000 гривень більше отримали пенсіонери, котрі постраждали внаслідок ліквідації аварії на ЧАЕС. Розмір доплати залежить від групи інвалідності. Відтак ті, хто має першу групу отримуватимуть по 14 600 щомісячно, друга група матиме 9500, а третя група — мінімум 7000 грн.

Крім цього, на 1800 грн. в середньому, підняли пенсію для тих хто втратив близьких в зоні АТО. Мова про непрацездатних осіб пенсійного віку у котрих в АТО загинув чоловік, син, чи дружина, дочка. Якщо в сім’ї два пенсіонери надбавку нарахують обом. Станом на сьогодні це близько 3600 осіб по всій Україні.

Серед доволі відчутних доплат буде ще одна, запланована на жовтень. Стосуватиметься вона всіх пенсіонерів, яким виповнилося 70-75 років. Їм дорахують по 300 гривень, які люди отримуватимуть вже на постійній основі.