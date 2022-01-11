Курс доллара стремительно растут: что будет с курсом валют в январе

Специалисты прогнозируют резкие скачки стоимости валюты.





Начало января порадовало тех, кто продавал валюту и огорчил тем, кто собирался ее покупать. Ситуация с курсом стремительно изменилась. В чем причина такового поведения курса и чего ждать.

Что было с курсом доллара за первую неделю января

В первый рабочий день нового года доллар начал стремительно расти. Существенный скачок наблюдался в рабочие дни между Новым годом и Рождеством. Доллар вырос сразу на 2- копеек. Под Рождество курс стабилизировался. Напомним, что доллар таком же уровне последний раз был еще в середине мая.

А вот разница между курсом покупки и продажи аж в 6 копеек осталась. За три рабочие дня с 4 по 6 января, Нацбанк за три рабочие дня послабил гривну с 27,28 до 27,46, причем основной удар был нанесен 6 января – девальвация сразу на 16 копеек. А уже на 10 января регулятор установил курс на уровне 27,50 гривны за доллар.

Ситуация на рынке

Эксперты считают, что на курс доллара повлиял повышенный спрос в период праздников и стычки в Казахстане. Доллар начал дорожать еще в конце декабря 2021 года, в это уже спровоцировало повышение спроса на валюту через риски дальнейшего роста. В первые дни 2022 года Минфин выплатил проценты по внешнему госдолгу, а для этого нужны большие суммы. При этом большинство продавцов валюты были неактивными. Также валютные спекулянты могли расшатать курс, используя страхи украинцев касательно возможной девальвации гривны в связи с ситуацией в Казахстане.

Андрей Шевчишин считают, что курс доллара уже достиг максимальных значений на фоне низкого предложения и высокого спроса. Поэтому на продление девальвации ожидать не стоит.

Чего стоит ожидать на следующей неделе

На этой неделе есть два возможных сценария. С началом рабочих дней, курс гривны постепенно укрепится и достигнет 27,20-27,30 гривны за единицу.

Второй сценарий предусматривает раскачивание курса: продавцы и покупатели снова выйдут на рынок. А поскольку рынок налички следует за межбанком, то курс доллара еще несколько дней будет на теперешнем уровне, а затем опуститься до значений конца декабря, то есть до 27,35-27,40 гривны за доллар.

При этом нет точных прогнозов. Вероятность 50 на 50. Поэтому стоит ожидать доллара как по 27,80, так и по 27,49.

Продавать или покупать

Эксперты рекомендуют не спешить покупать валюту, особенно если нужна гривневая наличка. А вот покупателям стоит подождать, особенно если валюта не нужна им немедленно.

После 15 января курс гривны должен стабилизироваться. Курс может опуститься ниже 27 долларов за единицу.