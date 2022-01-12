Що буде з виплатами у 2022 році: коли пенсії українців стануть гідними
Найближчий перерахунок пенсійних виплат заплановано на 1 березня.
В 2022 році українцям варто очікувати п’ятиразового перерахунку пенсій. Але рано радіти, масовий перерахунок планується лише двічі. З 1 березня непрацюючим пенсіонерам, з 1 квітня – працюючим. Інші зміни стосуватимуться лише окремих категорій населення.
1 березня
Станом на 1 березня запланувала щорічна традиційна індексація. Вона торкнеться всіх непрацюючих пенсіонерів. Перерахунок буде індивідуальним, звертатися до ПФ не потрібно.
Також із 1 березня пройде індексація надбавок за вік. Тобто люди, старші 80 років, отримуватимуть додаткові 500 гривень щомісяця, а пенсіонери 75-80 років – 400 гривень.
1 квітня
Цього дня планується індексація пенсій працюючих пенсіонерів. Сума підвищення залежатиме від зарплати пенсіонера та кількості років стажу. Нагадаємо, що працюючим пенсіонерам не покладено надбавки та доплати.
1 червня
Влітку перерахують максимальні та мінімальні пенсії. Вони збільшаться на тлі підвищення прожиткового мінімуму. З цього дня мінімальна пенсія становитиме 2027 гривень, максимальна – 29 270 гривень.
Також зростуть надбавки, що залежать від прожиткового мінімуму.
1 жовтня
Восени додаткові виплати отримають пенсіонери віком 70-75 років. Їм щомісяця платитимуть на 300 гривень більше. Більше того, якщо у жінки 30 років стажу, а у чоловіка – 35, то їхня пенсія не може бути меншою за 3000 гривень на місяць.
1 грудня
Наприкінці року ще раз перерахують мінімальні та максимальні пенсії. Прожитковий мінімум для пенсіонерів зросте до 2093 гривень, а максимальна пенсія збільшиться до 20 930 гривень.
Також мінімум 2500 гривень отримуватимуть непрацюючі пенсіонери віком від 60 до 70 років, за умови, що у них 30 та 35 років стажу для жінок та чоловіків відповідно.
Пенсії чорнобильців
З 1 січня 2022 року особи, які беруть участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, отримають підвищені виплати. Мінімальна пенсія становитиме 6500 гривень. Для чорнобильців з інвалідністю першої групи мінімальна виплата становитиме 14 600 гривень, другої групи – 8500 гривень, третій – 7000 гривень.
Як бачимо, хоч і планується одразу п’ять етапів підвищення пенсій, навряд чи українці відчують суттєві зміни. Ціни на продукти першої необхідності зростають набагато швидше, ніж будь-які підвищення пенсій. Українські пенсіонери, як і раніше, будуть на межі виживання.
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