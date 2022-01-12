Стало известно, какие популярные криптоденьги «загнутся» уже в этом году

2022 год может стать решающим для крипторинка. Жесткая политика Федеральной резервной системы США просто уничтожит самых слабых игроков. В частности, гибель эксперты предрекают мемкоинам, а именно самым популярным представителям этого класса – Shiba Inu и Dogecoin.





Свое мнение о жизнеспособности некоторых видов крипты в 2022 году высказал Майк МакГлоун, ведущий специалист компании Bloomberg. В своем отчете за январь он отметил, что спекулятивное повышение курса «криптособак» демонстрирует перенасыщенность рынка виртуальных денег. Эксперт утверждает, что отрасль совершенно точно требует чистки, причем уже сейчас – в 2022 году.

«Dogecoin – в началепрошлого года, а также Shiba Inu – в последнем его квартале, стали идеальными образцами спекулятивных криптомонет. Из криптовалюты они превратились прямо таки в виртуальное развлечение для игроков рынка», – шутя комментирует МакГлоун.

Обнародованная ФРС информация о повышении процентной ставки в 2022 году на 1% и очередном ее увеличении в 2023-м и 2024-м годах уже повлияли на курсы DOGE и SHIB. Эти виды киптовалют на бирже WhiteBIT всего за 5 дней подешевели на 12%. Их капитализация сократилась на 19,9 и 15,4 млрд дол. соответственно.

По прогнозам МакГлоуна большая доля инвесторов со дня на день начнет избавляться от своих активов в падающей криптовалюте. Так что, даже если Shiba Inu и Dogecoin не исчезнут вовсе, их присутствие на рынке резко уменьшится.

Беспокойство у инвесторов вызывают сейчас даже достаточно надежные виды «крипты», как Tether, Ethereum и, конечно же, Bitcoin. Да и не удивительно, ведь в январе биткоин подешевел почти до 43 тыс. дол., а «эфир» достиг отметки в 3,2 тыс. дол. Однако специалист Bloomberg утверждает, что в текущем году эти виды цифровых денег, несмотря на все, будут держаться в топе.

И все же нужно помнить, что криптовалюты очень волатильные, так что вкладывая в них деньги вы в любом случае рискуете.