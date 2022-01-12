Пенсии не будет у половины: «молодых» пенсионеров расстроили заявлением

В 2022 году требования к украинцам касательно трудового стажа увеличились еще на 12 месяцев. Теперь уйти на пенсию в 60 лет смогут только граждане, официально отработавшие 29 лет. В следующем году эта цифра возрастет до 30 лет, а в 2028-м составит 35 лет. Но всем ли украинцам по плечу выполнить такие требования Пенсионного фонда? Какая часть населения в результате реформы потеряет свое право на пенсию?





По приблизительным подсчетам к 2028 году уйти на заслуженный отдых в 60-т сможет только 45% пожилых людей. Остальным придется проработать еще несколько лет, чтобы получить хотя бы минимальную пенсию: до 63 лет останутся на работе 40% украинцев, а до 65-ти – еще 5%.

Такая статистика отражает изменения, постепенно внедряемые пенсионной реформой. Согласно ей, требования к стажу украинцев будут расти ежегодно на 12 месяцев. Этот процесс будет продолжаться до 2027 года.

Такие неутешительные прогнозы для «молодых» пенсионеров являются следствием нескольких тенденций, которые уже давно прослеживаются на украинском рынке труда. Людям крайне сложно успевать за требованиями государства относительно стажа в первую очередь из-за неофициальной занятости. Работа без оформления и заработная плата в конвертах давно стали в Украине нормой. Однако такой труд не позволяет гражданам заработать себе даже на минимальное содержание в старости.

Еще одной причиной проблем с выполнением нормы стажа является высокий уровень безработицы в стране и, как следствие, трудовая миграция. Возвращаясь из-за границы после десятилетий работы в Италии или Польше, украинцы остаются в родной стране ни с чем. Они не могут рассчитывать на пенсию, ведь большую часть трудоспособного возраста провели на заработках.

Поэтому украинцам советуют, пока не поздно, подсчитать количество проработанных лет и в случае необходимости докупить стаж. Это можно сделать вполне официально. Но стоит учесть, что один месяц дополнительного стажа будет стоить почти половину месячной зарплаты.