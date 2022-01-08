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Кому і скільки давати на чай у готелі: що кажуть експерти з етикету з цього приводу

08.01.2022
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Статистика показує, що лише одна третина відвідувачів готелів залишають чайові обслуговуючому персоналу. Якщо офіціанти в ресторані і носії отримують грошову винагороду досить часто, то персонал, що обслуговує номери, а саме прибиральниці та покоївки дуже рідко бачать «подяку» від гостей. Що щодо цього говорить етикет?


Експерти з етикету стверджують, що кожен день свого перебування в готелі потрібно залишати чайові всім працівникам готелю. Розмір подяки раніше обмежувався 1 доларом, і цього було достатньо, за умов пандемії бажана сума зросла до 5 і навіть 10 доларів.

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Чому одним працівникам ми дякуємо, як вищезгаданим офіціантам і носіям, а інші за свою працю отримують лише «голу» зарплату?

«Вся справа в тому, що з першими ми стикаємося особисто, під час виконання ними службових обов’язків, а покоївки та прибиральниці наводять лад у номерах, перестилають ліжка, миють туалети та ванну в той час, коли гостей немає у номері» – пояснила знаменитий експерт з етикету міс Дж.

Тому для таких працівників потрібно залишати чайові на ліжку або в спеціальних конвертах. При чому робити це потрібно щодня. Зміни працівників міняються, і не факт, що якщо ви залишите винагороду один раз, її отримає саме покоївка, яка наводила лад у номері.

Робота прибиральниць у готельному бізнесі залишається найнижчою вже дуже тривалий час. При цьому вважається, що робітниця може отримати травму під час прибирання або зазнає ризику сексуального насильства. Щоб якось підтримати працівників у цій сфері, не треба забувати залишати їм чайові. В подяку вони ще ретельніше і з «душею» виконуватимуть свої обов’язки в номері щедрого клієнта.

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08.01.2022
1 хвилина на прочитання

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