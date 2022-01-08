Новая схема мошенничества «с тысячей»: в ПриватБанке рассказали о новой схеме

Клиенты «ПриватБанка» столкнулись с новой схемой мошенничества. Все пострадавшие получали на свои телефоны сообщения о том, что банк готов им выплатить 1000 грн. в качестве подарка от финансового учреждения.





В пресс-службе банка рассказали, как именно выглядит схема. Сначала приходит сообщение о подарке. Текст у всех приблизительно одинаковый: «Получите в подарок 1000 грн., как преданный клиент нашего банка».

Далее для получения подарка нужно перейти по ссылке. На странице клиента просят ввести данные, которые используются для входа в аккаунт «Приват24». Мошенники собирают эти сведения на фишинговом сайте и получают полный доступ к счетам жертвы, после чего могут списывать деньги.

Сотрудники «ПриватБанка» в очередной раз напоминают, что никогда нельзя реагировать на такие СМС. Финучреждение не делает подобных рассылок о подарках, не просит сообщать личные данные. Если вы получили такое сообщение о подарке в виде СМС или на свой аккаунт в мессенджарах, это мошенники, которые охотятся за данными украинцев, а соответственно и их деньгами.

Также в банке рассказали, как вести себя в случае получения такого сообщения. В первую очередь, не переходить ни по каким ссылкам. Если такое СМС или сообщение пришло на телефон, нужно набрать 3700. Это горячая линия «ПриватБанка». Далее нужно сообщить сотруднику о полученном СМС и следовать его инструкциям.

Будьте бдительны!

Праздничные дни – это время особой активности мошенников. Чтобы неприятности не омрачили начало нового года, не реагируйте на сомнительные сообщения, не передавайте свои данные. Сообщения о таких случаях поможет быстрее разоблачить злоумышленников.