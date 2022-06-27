Українцям доведеться попрощатись з популярними продуктами: що зникне з полиць магазинів

За останні кілька місяців від військових дій в Україні постраждала ціла низка підприємств харчової промисловості. Деякі з них внаслідок обстрілів рашистів втратили свої виробничі потужності, інші – залишилися на тимчасово окупованих ворогом територіях. У зв’язку з цим їх продукція зникла з полиць вітчизняних супермаркетів. Які з улюблених харчових брендів українців зараз недоступні та чим їх замінили ритейлери?





Серед найпопулярніших брендів, відсутність яких помітив майже кожен споживач – «Артемсіль», «Чумак» та «Сандора». Провідний вітчизняний виробник солі «Артемсіль», виробничі потужності якого знаходяться у тимчасово окупованій Донецькій області, припинив поставки до більшості регіонів України близько місяця тому. Але вітчизняні ритейлери швидко зметикували, чим замінити його продукцію. Наразі українці можуть придбати в магазинах та на ринках сіль із Дрогобицького заводу, а також імпортні морську та гімалайську солі.

Перестали продавати в українських торговий мережах і коньяки «Таврія». Це підприємство також залишилося на захопленій ворогом території, та вже не у Донецькій, а в Херсонській області. Українським ритейлерам не залишалося нічого іншого, як замінити «Таврію» на коньяки інших українських брендів, зокрема «Тairovo», «Shabo», «Koblevo» та ін.

У складній ситуації опинилася й компанія «Чумак», яка виготовляла свою продукцію у захопленій окупантами Каховці. Замінити продукцію бренду довелося не лише магазинам, а й відомим мережам харчових закладів, наприклад McDonald’s та KFC. Наразі вони додають у свої страви кетчупи та майонези від «Торчин», «Otma», «Кotlin» тощо.

Зникли з прилавків магазинів й інші популярні бренди:

«Сандора» – завод залишився на захопленій ворогом частині Миколаївської області;

«Мівіна» – тимчасово призупинила свою роботу через обстріли Харківщини;

Тростянецкая шоколадная фабрика – була вщент знищена ворогом під час наступу на Сумщині;

«Олком» – виробничі потужності залишилися в окупованому Мелітополі;

Бердянский мясокомбинат – знаходиться у захопленому рашистами Бердянську.

Окрім низки харчових підприємств, українці втратили й частину сільськогосподарської продукції. Зокрема не вдасться вітчизняному споживачу цьогоріч скуштувати херсонських кавунів та мелітопольської черешні.