У Німеччині передбачили наступ ЗСУ у масштабах Другої світової війни

Екс-глава Міністерства закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель у бесіді з телеведучою Майбріт Ільнер на каналі ZDF передбачив, що контрнаступ Збройних сил України (ЗСУ) стане найбільшою битвою в Європі з часів Другої світової війни.

“Ймовірно, ми стоїмо напередодні найстрашнішої сухопутної битви з часів Другої світової війни”, – зазначив Габріель.

Колишній глава МЗС ФРН додав, що ситуація в Україні погіршуватиметься. Протистояння ризикує стати дуже масштабним: 30-40 тисяч людей з українського боку проти приблизно такої самої кількості російських військових. При цьому запобігти зіткненню не вийде, оскільки за продовження бойових дій виступають обидві сторони, зазначив він.