Реактор в кишені: названо смартфони, у яких рівень випромінювання найвищий

Про шкоду випромінювання, джерелом якого є наші мобільні телефони, говорять вже давно. Науковцям досі не вдалося довести правдивість цих припущень. Та якщо ви бажаєте підстрахуватися, краще уникати пристроїв із високим рівнем електромагнітного випромінювання.





Щороку низка міжнародних організацій створює рейтинг так званих «телефонів-убивць». Пропонуємо вам ознайомитися із найнебезпечнішими пристроями з цього списку. Хто зна, можливо ви щодня носите у кишені справжнісінький атомний реактор.

Станом на сьогодні телефоном із найвищим показником електромагнітного випромінювання (SAR) є модель Edge від бренду Motorola. Такі висновки зробили у Федеральному управлінні із радіаційного захисту Німеччини. Експерти організації проаналізували дані про рівень випромінювання мобільних телефонів, доступних у грудні 2021-го року.

На друге місце свого топу небезпечних гаджетів німці поставили Axon 11 5G від китайського бренду ZTE. Останнім у трійці лідерів став телефон OnePlus 6T, що в момент старту продажів наприкінці 2018 року побив всі рекорди та був розкуплений китайцями у мережі менш ніж за хвилину.

Серед іншій популярних гаджетів, що можуть нести потенційну небезпеку, експерти виокремлюють iPhone 7 та 8. Ще кілька років тому вони були вкрай близькі до вершини антирейтингу. Однак останні моделі смартфонів від компанії Apple мають набагато нижчий рівень шкідливого випромінювання та кращі безпекові характеристики.

Варто зазначити, що зараз не існує якихось конкретних обмежень чи бодай верхньої межі дозволеного рівня випромінювання для мобільних пристроїв. Лише у Німеччині є екологічний стандарт, який не допускає до сертифікації смартфони із надто високим SAR. Цей стандарт носить назву «Der Blaue Engel», або «Блакитний ангел», та легалізує лише пристрої із рівнем випромінювання до 0,60 Вт/кг. Тоді як всі вищеперелічені смартфони принаймні удвічі перевищують цей показник.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿