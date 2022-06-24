Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 24 июня

Cегодня, 24 июня, убывающая Луна в Тельце. Остается мало сил для продуктивной деятельности, а значит, что расходовать их нужно только на самое важное.





♈ Овен

Вместо того, чтобы сомневаться в происходящем или обращаться к внешнему миру за подтверждением, следуйте своей интуиции. Позвольте ей вести вас в направлении вашей цели. Не каждый опыт можно объяснить логично, знайте об этом.

Космический совет: позвольте себе идти к цели.

♉ Телец

Что если значение, которое мы придаем нашим обстоятельствам, меняет наше восприятие реальности? Примите свои обстоятельства такими, какие они есть, вместо того, чтобы пытаться дотянуться до всего, что привлекает ваше внимание.

Космический совет: управляйте обстоятельствами.

♊ Близнецы

Вам не нужно никого лечить или исправлять. Ваша самооценка не зависит от того, сколько времени и энергии вы отдаете другим людям. Призовите свою силу обратно к себе, и сделайте это без извинений. Оборвите связи, если это необходимо.

Космический совет: верните свои силы.

♋ Рак

Хватит ждать, пока кто-то другой покажет вам зеленый флаг или скажет, что ваши мечты стоят того, чтобы за них бороться. Примите решение сами, даже если придется шагнуть в направлении, которое пугает вас до смерти.

Космический совет: позвольте сердцу решать за вас.

♌ Лев

Отпустите голос в своей голове, который говорит вам, что все рухнет, если чем вы сделаете следующий шаг. Не позволяйте страху или неуверенности в себе помешать вам влюбиться.

Космический совет: окунитесь в любовь.

♍ Дева

Не время загонять себя в жесткие рамки. Пришло время практиковать открытость. Говорить «да» чаще, чем вы говорите «нет».

Космический совет: откройтесь.

♎ Весы

Лучшее, что вы можете сделать для себя, — не принимать все на свой счет. Отпустите зацикливание и практикуйте прощение. Умение быть собственным источником радости и блаженства в это время поможет вам одержать победу над испытаниями и невзгодами суровой реальности.

Космический совет: покажите себя с новой стороны.

♏ Скорпион

Учитывая, что сейчас в вашей голове базар-вокзал, вам будет легко предположить худшее развитие событий. Отбросьте свою защиту и выразите свои чувства словами. Результат этого может вас приятно удивить.

Космический совет: отбросьте свою броню.

♐ Стрелец

Вы хотите видеть результат еще до того, как приступите к работе. Вы пытаетесь добраться до определенного пункта назначения, не пытаясь насладиться процессом путешествия? Притормозите.

Космический совет: будьте в моменте.

♑ Козерог

Это не то, на что вы надеялись, но это произошло. Можно сказать, что вы падаете в кроличью нору. Но что если это не падение, а взлет?

Космический совет: перейдите на новую ступень.

♒ Водолей

Присмотритесь. Сегодня чьи-то действия не соответствуют словам. Пришло время учиться на своих прошлых ошибках. Будьте честны с собой в том, чего вы хотите от других людей.

Космический совет: вырвитесь из порочного круга.

♊ Рыбы

Мы были запрограммированы верить в то, что наша самооценка прямо пропорциональна нашей способности показать себя перед другими людьми. В итоге ненависть к себе становится нашей основной эмоцией. Полюбите себя такими, какие вы есть.

Космический совет: позаботьтесь о себе.