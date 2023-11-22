Залишилося 8 днів: в Україні набувають чинності нові ціни на електрику

З 30 листопада в Україні набудуть чинності нові тарифи на електроенергію, орієнтовані на підприємства та бізнес, а не на побутових споживачів.

Нові тарифи, встановлені Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), опубліковані на сайті Комісії. Вони відображають зміну часової сегментації доби для ціноутворення на електроенергію, поділяючи добу на чотири періоди замість попередніх трьох. Кожен часовий сегмент матиме свій власний тариф, із застосуванням максимальних та мінімальних ставок.

Різниця в цінах протягом доби буде суттєвою, причому найвищий нічний тариф буде в 2,5 рази нижчим за найвищий вечірній.

НКРЕКП опублікувала на своєму веб-сайті наступні нові граничні тарифи на електроенергію для бізнесу:

Для ринку “на добу наперед”:

Максимальні граничні ціни з 00:00 до 07:00 та з 23:00 до 24:00 встановлені на рівні 3 000,00 грн/МВт-год;

З 07:00 до 08:00 та з 11:00 до 17:00 ціни зростають до 5 600,00 грн/МВт-год;

З 08:00 до 11:00 – 6 900,00 грн/МВт-год;

З 17:00 до 23:00 тариф досягає 7 500,00 грн/МВт-год;

Мінімальна гранична ціна – 10,00 грн/МВт-год.

Для внутрішньодобового ринку цінові обмеження ідентичні ціновим обмеженням на ринку “на добу наперед”.

На балансуючому ринку максимальна гранична ціна встановлюється на рівні 125% від ціни на ринку “на добу наперед”, визначеної оператором ринку для кожного розрахункового періоду доби поставки, а мінімальна гранична ціна становить 0,01 грн/МВт-год.

Крім того, Міністерство енергетики зробило заяву щодо підвищення тарифів на електроенергію для населення. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, до кінця опалювального сезону зміни тарифів на електроенергію для населення не відбудуться. Однак очікується, що підвищення вартості електроенергії опосередковано вплине на широкі верстви населення, оскільки, ймовірно, призведе до зростання цін майже на всі товари та послуги, що виробляються в Україні. Наприклад, Асоціація пекарів України вже заявила, що через підвищення вартості електроенергії очікується зростання цін на хліб.