Прибавка під 2 тисячі: українцям перерахують пенсії

У 2022 році українським пенсіонерам двічі підвищать пенсію. Перерахунок виплат відбудеться через збільшення прожиткового мінімуму. Громадянам похилого віку, що отримують максимальну пенсію, виплати збільшать на 1590 грн. Натомість пенсіонери, що живуть на мінімалку, отримають зверху лише 159 грн.





Збільшення виплат для непрацездатного населення передбачене державним бюджетом на 2022 рік. Підвищення пенсії відбуватиметься у два етапи. Перше підвищення стареньким можна очікувати вже у липні, а друга призначена на грудень 2022-го року.

Мінімальну пенсію збільшать:

у липні – на 93 грн, до 2027 грн;

у грудні – на 66 грн, до 2093 грн.

У той самий час максимальна пенсійна виплата зросте:

у липні – на 930 грн, до 20270 грн;

у грудні – на 660 грн, до 20930 грн.

Тобто пенсіонерам, що отримують мінімальну виплату, пенсію збільшать лише на 159 грн. Така сума ледь покриє річну інфляцію. На тлі зростання цін старенькі зовсім не відчують, що їхній дохід бодай трохи змінився.

В загальному ж мінімалка, яку отримують українські пенсіонери, на даний момент не дотягує навіть до рівня прожиткового мінімуму, який вже давно перевищив 3 тис. грн.

Набагато кращим є положення громадян на заслуженому відпочинку, що отримують максимальну пенсійну виплату. Протягом 2022 року їхній дохід збільшиться аж на 1590 грн. Однак таку велику пенсію в Україні отримує незначна частка громадян.

На максимальну виплату можуть розраховувати лише громадяни похилого віку, що отримували офіційну заробітну плату у рази вищу за середню по країні. А це переважно українці, які в минулому займали керівні посади.

Варто зазначити, що навіть для призначення мінімальної пенсійної виплати українець повинен мати за плечима принаймні 29 років офіційного стажу. Інакше після досягнення 60-річного віку він взагалі не зможе претендувати на допомогу від держави.