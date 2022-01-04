5 популярних серед українців міфів про Google

Google – найбільший пошуковий сервіс із сотнями дата-центрів у всьому світі. Але також Google – це величезна транснаціональна корпорація, що займається десятками видів діяльності, починаючи з виробництва смартфонів і доставкою вантажів дронами і освоєнням відновлюваних джерел енергії. Не дивно, що з цією корпорацією пов’язано чимало міфів.





Багато фактів, пов’язаних із Google, нагадують міфи. Легко засумніватись у правдивості інформації про те, що назва компанії стала результатом помилкового написання слова «гугол» (одиниця із сотнею нулів) на банківському чеку. Або про те, що Google наймає 200 кіз, щоб ті їли траву біля штаб-квартири корпорації. І подібних цікавих фактів можна навести сотні. Але поговоримо саме про міфи.

Міф № 1: Через часте користування пошуком Google люди дурніють

Розповсюджувачі цього міфу плутають розумові здібності з ерудицією. Як обчислювальні потужності процесора не залежать від розміщених на жорсткому диску даних, і когнітивні можливості мозку не залежать від інформації, що зберігається в людській пам’яті.

Цікаво, що подібними міфами супроводжувалося поява кожного нового джерела отримання інформації. Сократ лаяв писемність. Нібито, вона зробить людей забудькими. Масове отупіння населення пророкували після створення першого друкарського верстата. Зараз настала черга пошукових систем і, зокрема, Google.

Міф №2: Google – збиткова компанія

Люди безкоштовно користуються пошуком, поштою, картами , іншими сервісами найбільшої пошукової системи. Звідси переконаність багатьох користувачів у збитковості Google. Насправді ж у 2008 році компанія заробила $22 млрд. У 2020 – вже $182 млрд. 97% виторгу – заробітки на рекламі. До речі, платні версії є і у GMail, і календаря, і у хмарного сховища.

Міф № 3: Google Планета Земля – найбільша «шпигунська камера»

Люди, які не читали Оруелла, поширюють черговий міф про «Великого Брата». На цей раз у його ролі виступає компанія Google та її сервіс «Планета Земля». Ні, Google Earth не можна назвати “найбільшою у світі шпигунською камерою”. Більшість знімків зроблено від року до трьох років тому.

Більше того, для забезпечення конфіденційності користувачів спеціальний алгоритм розмиває лиця людей, які «засвітилися» на фотографіях сервісу Google Планета Земля. Суперкомп’ютера «Скайнет» у пошукової компанії також немає.

Міф №4: Google – пошукова компанія

Так, пошуковий сервіс є основним інформаційним продуктом Google. Однак з моменту свого створення корпорація намагається не зациклюватись на одному напрямку діяльності. Так, за 20+ років Google придбала більш ніж сотню компаній, далеко не всі з яких займаються інтернет-технологіями. А в довгострокових планах ТНК (до 2045 року) пошук взагалі знаходиться на других ролях. Головну ставку керівництво компанії робить на ІІ та машинне навчання.

Міф №5: Співробітники Google мають доступ до вашої особистої інформації

Це не зовсім так. Коли щось ламається, співробітники Google можуть отримати доступ до певної інформації, щоб вирішити конкретну технічну проблему. Цим займається невелика група інженерів у певній команді. Доступ до даних користувачів обмежений областю вирішення проблеми або виправлення помилки та надається співробітникам компанії дуже рідко.