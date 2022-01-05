Гривна ушла в пике: известен курс валюты до 9 января

Курс украинской гривны в первую неделю нового года будет полностью подвластен политической ситуации в стране. Если отношения с Россией будут оставаться стабильными, курс существенно не изменится. Но любые плохие новости могут толкнуть национальную валюту в бездну девальвации.





Сейчас эксперты рассматривают более оптимистичный вариант, согласно которому гривна по отношению к доллару будет держаться на уровне 27,10-27,30 грн/долл. Между тем, евро в обменниках можно будет приобрести за 30,60-30,82 грн/евро.

Одним из факторов, обеспечивающих устойчивый курс валют в период с 5 по 9 января, станет уменьшение количества обменных операций в стране. Ведь спрос на иностранную валюту в праздничные дни обычно снижается. Свою роль сыграют и банковские выходные, благодаря которым официальный курс валют не будет меняться.

Но забывать о политическом факторе все же не стоит. Угроза нападения со стороны России, или даже незначительное изменение ситуации не в нашу пользу может сработать как триггер для резкого падения национальной валюты. Даже если новости из-за длинных банковских выходных не сразу повлияют на официальный курс, черный валютный рынок на смену политического фона отреагирует мгновенно.

Ухудшение отношений с Россией может сказаться и на стоимости энергоносителей, что также не наилучшим образом повлияет на курс. Энергетический кризис повысит стоимость товаров и спровоцирует инфляцию, тем самым ослабив гривну.

В таких условиях украинцам нужно быть настороже и постоянно наблюдать за изменениями на политической арене. Ведь в случае форс-мажорной ситуации спасать свои сбережения придется мгновенно. Однако, если гривна все же начнет заходить в пике, ведущие финансовые эксперты страны советуют закупаться именно долларами, а не евро. Ведь единая европейская валюта уже совсем скоро подешевеет. Ее курс по отношению к доллару упадет с 1,13 до 1,10 долл/евро.