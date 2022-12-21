Календар свят та вихідних на 2023 рік
Через війну в Україні діятимуть інші правила надання вихідних. Відтепер усі заходи спрямованні на забезпечення безпеки громадян. Також багато залежить від того, на який день припадає свято: державне або церковне. Тому потрібно приготуватись до невеликих змін.
Раніше, якщо свято припадало на вихідний день, но наступний робочий автоматично також ставав вихідним. В сьогоденних умовах все відбуватиметься інакше. У 2022 році Різдво святкуватимуть двічі: у неділю 25 грудня та 7 січня у суботу. Тут потрібно внести невелике пояснення. З 2017 року в країні ці дві дати є святковими:
- 25.12 – це дата за григоріанським календарем Західної церкви.
- 7.01 – це дата за юліанським календарем (відзначається у більшості православних церков).
До війни українці б йшли на вихідний відповідно 26 грудня та другого 9 січня. В Україні продовжено воєнний стан до 19 лютого, тому ці вихідні автоматично скасовуються і понеділки будуть робочими. Власники приватних підприємств самі вирішуватимуть, чи будуть у ці дні працювати їх підлеглі чи залишаться удома.
Офіційно в Україні відзначають 12 державних свят:
- Новий рік — 1 січня.
- Православне Різдво Христове — 7 січня.
- Міжнародний жіночий день, який традиційно святкують 8 березня.
- Великдень у 2023 році припадає на 16 травня.
- День праці, як і завжди відзначатимуть 1 травня.
- 9 травня — це День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
- Трійця буде цього року 4 червня.
- 28 червня українці відзначатимуть День Конституції України.
- 28 липня буде ще одне важливе свято, а саме День Української державності.
- День Незалежності України святкують 24 серпня.
- 14 жовтня відзначатимуть День захисників та захисниць України.
- 25 грудня знову Різдво Христове, але за григоріанським календарем.
Якщо воєнний стан буде продовжено, то про вихідні за довоєнними правилами потрібно на деякий час забути.
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