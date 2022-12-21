Календар свят та вихідних на 2023 рік

Через війну в Україні діятимуть інші правила надання вихідних. Відтепер усі заходи спрямованні на забезпечення безпеки громадян. Також багато залежить від того, на який день припадає свято: державне або церковне. Тому потрібно приготуватись до невеликих змін.

Раніше, якщо свято припадало на вихідний день, но наступний робочий автоматично також ставав вихідним. В сьогоденних умовах все відбуватиметься інакше. У 2022 році Різдво святкуватимуть двічі: у неділю 25 грудня та 7 січня у суботу. Тут потрібно внести невелике пояснення. З 2017 року в країні ці дві дати є святковими:

25.12 – це дата за григоріанським календарем Західної церкви.

7.01 – це дата за юліанським календарем (відзначається у більшості православних церков).

До війни українці б йшли на вихідний відповідно 26 грудня та другого 9 січня. В Україні продовжено воєнний стан до 19 лютого, тому ці вихідні автоматично скасовуються і понеділки будуть робочими. Власники приватних підприємств самі вирішуватимуть, чи будуть у ці дні працювати їх підлеглі чи залишаться удома.

Офіційно в Україні відзначають 12 державних свят:

Новий рік — 1 січня.

Православне Різдво Христове — 7 січня.

Міжнародний жіночий день, який традиційно святкують 8 березня.

Великдень у 2023 році припадає на 16 травня.

День праці, як і завжди відзначатимуть 1 травня.

9 травня — це День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Трійця буде цього року 4 червня.

28 червня українці відзначатимуть День Конституції України.

28 липня буде ще одне важливе свято, а саме День Української державності.

День Незалежності України святкують 24 серпня.

14 жовтня відзначатимуть День захисників та захисниць України.

25 грудня знову Різдво Христове, але за григоріанським календарем.

Якщо воєнний стан буде продовжено, то про вихідні за довоєнними правилами потрібно на деякий час забути.