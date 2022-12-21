Новини

Календар свят та вихідних на 2023 рік

21.12.2022
1 хвилина на прочитання

Через війну в Україні діятимуть інші правила надання вихідних. Відтепер усі заходи спрямованні на забезпечення безпеки громадян. Також багато залежить від того, на який день припадає свято: державне або церковне. Тому потрібно приготуватись до невеликих змін.

Раніше, якщо свято припадало на вихідний день, но наступний робочий автоматично також ставав вихідним. В сьогоденних умовах все відбуватиметься інакше. У 2022 році Різдво святкуватимуть двічі: у неділю 25 грудня та 7 січня у суботу. Тут потрібно внести невелике пояснення. З 2017 року в країні ці дві дати є святковими:

  •  25.12 – це дата за григоріанським календарем Західної церкви.
  • 7.01 – це дата за юліанським календарем (відзначається у більшості православних церков).

До війни українці б йшли на вихідний відповідно 26 грудня та другого 9 січня. В Україні продовжено воєнний стан до 19 лютого, тому ці вихідні автоматично скасовуються і понеділки будуть робочими. Власники приватних підприємств самі вирішуватимуть, чи будуть у ці дні працювати їх підлеглі чи залишаться удома.

Офіційно в Україні відзначають 12 державних свят:

  • Новий рік — 1 січня.
  • Православне Різдво Христове — 7 січня.
  • Міжнародний жіночий день, який традиційно святкують 8 березня.
  • Великдень у 2023 році припадає на 16 травня.
  • День праці, як і завжди відзначатимуть 1 травня.
  • 9 травня — це День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
  • Трійця буде цього року 4 червня.
  • 28 червня українці відзначатимуть День Конституції України.
  • 28 липня буде ще одне важливе свято, а саме День Української державності.
  • День Незалежності України святкують 24 серпня.
  • 14 жовтня відзначатимуть День захисників та захисниць України.
  • 25 грудня знову Різдво Христове, але за григоріанським календарем.

Якщо воєнний стан буде продовжено, то про вихідні за довоєнними правилами потрібно на деякий час забути. 

Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter


21.12.2022
1 хвилина на прочитання
Back to top button