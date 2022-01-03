Украинец получил со сдачей гривну, которая стоит под тысячу долларов

На одном із украинских онлайн-аукционов монету номиналом 1 гривна продают почти за $1000. В чем уникальность этого денежного знака? Почему его так высоко оценили коллекционеры?





Украинская монета 1992 года выпуска отличается от других гладким гуртом. В то время как большинство денежных знаков такого номинала имеют на ребре отчеканенный год выпуска.

Кроме уникального гладкого гурта, ценности монете прибавляет и год чеканки. А ведь в 1992 году денежные знаки этого номинала только начали выпускать.

В настоящее время ценный раритет выставлен на продажу на популярном украинском онлайн-аукционе Violity. За него соперничает более 100 нумизматов, желающих добавить монету в свою коллекцию. Цена уникального экземпляра составила уже 22 тыс. грн. Но по всей видимости это еще не предел.

Напомним, что похожая гривневая монета 1995 года впуска недавно уже ушла с молотка на том же аукционе Violity. Владельцу удалось выручить за денежный знак около 1000 грн. А вот досталась такая ценность мужчине совершенно случайно: монетку выдали вместе со сдачей в одном из супермаркетов сети «АТБ».

Разбогатеть на продаже старинных монет в Украине сейчас несложно. Нужно только быть наблюдательным и знать, какие монеты ценят коллекционеры. В частности, немало можно заработать на копейках, выпущенных ограниченным тиражом. Например, монета номиналом 15 копеек, которая была по сути лишь экспериментом Национального банка. Кроме того дорого стоят денежные знаки, имеющие заметный брак: одинаковые лицевую и обратную стороны, разные годы выпуска на самой монете и ее гурте, и т.д.

Но самое удивительное, что за такими ценными денежными знаками вовсе не нужно охотиться. Чаще всего уникальные монеты сами находят своих владельцев. На них можно напороться даже у себя дома, найти в кармане старой одежды, или в кошельке, которым вы давно не пользуетесь.