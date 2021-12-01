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В обмінник вже пізно: аналітики назвали курс долара на найближчі дні

Експерти прогнозують стрімке здорожчання «американця».

01.12.2021
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Курс долара США в Україні за останній тиждень виріс ледь не на гривню, рішуче перетнувши межу у 27 грн. Та провідні фінансові аналітики країни стверджують: це ще далеко не кінець. Яких же сюрпризів чекати від «зеленого» у найближчі дні?


Згідно із прогнозами експертів, курс долара до кінця поточного тижня (5 грудня) може дійти навіть до 27, 5 грн/дол. Такого сценарію дотримуються зокрема Олександр Болтян, аналітик брокерської компанії Esperio, та Вадим Іосуб, провідний спеціаліст компанії «Альпарі». Щоправда, обидва фінансисти впевнені, що вище курсу 27, 5 долар цього тижня точно не підніметься.

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Як зазначив Вадим Іосуб, існує велика ймовірність подальшого зростання вартості долара. Тобто тенденція до здорожчання валюти й після 5 грудня не втратить своєї сили. Щодо орієнтовного курсу «американця» на кінець поточного тижня, то купити валюту українці зможуть за 27, 3 грн/дол, а продати за близько 27, 1 грн/дол.

Загалом курс долара в Україні залежить від наступних чинників:

  • Попит на валюту. Українці зараз масово скуповують валюту. Лише у листопаді населення викупило понад 200 мільйонів доларів.
  • Втрата інтересу іноземців до українських ОВДЗ. На тлі новин про військове вторгнення Росії, інвестори з-за кордону неохоче купують українські цінні папери. Ба більше, розпродують їх, а за вторговані гривні купують долари.

  • Валютні спекуляції. Деякі гравці фінансового ринку навмисне нарощують паніку з приводу зростання курсу, щоб збільшити свій власний дохід.

Вітчизняні фінансові експерти в один голос стверджують, що зупинити послабшання курсу національної валюти та та зростання вартості долара може лише спокійна політична ситуація в країні. А новини про енергетичну кризу та можливий напад Росії, що регулярно з’являються у засобах масової інформації, лише шкодять економіці країни, відвертаючи від неї увагу іноземних інвесторів.

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01.12.2021
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