Время действовать: китайский совет дня на понедельник, 23 января

В понедельник надо усердно работать. И не только потому что так говорила мама, а сейчас регулярно напоминает начальник — а потому что именно в этот понедельник все дела будут получаться. А в остальные дни этой недели — не очень.

Совет дня: обязательно начните в этот день что-то, что может долгосрочно повлиять на вашу жизнь. К примеру, начните учиться, откройте депозит или договоритесь с партнерами о старте нового бизнеса. Главное тут — намерение и план.

Предостережение дня: не стоит в этот понедельник отправляться в дальнее путешествие или соглашаться на короткие проекты. Есть вероятность, что они могут затянуться.