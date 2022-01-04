Украинцев испугали долларом выше 30 гривен

Снижение популярности украинских ценных бумаг в конце 2021 существенно ослабило позиции гривны. Из-за продажи нерезидентами гривневых ОВГЗ и конвертации вырученных средств в более твердые валюты, вероятность дефолта растет с каждым днем. Когда же ждать обесценивания гривны и курса выше 30 грн/долл?





По мнению бизнес-эксперта Сергея Сарояна, угроза дефолта в Украине действительно существует и причин для него предостаточно. Это и проблемы с импортом горючего, и ухудшение эпидемиологической ситуации, и очень медленный рост экономики в 2022 году, который Минфин спрогнозировал на уровне 3,6%.

Все это не слишком поощряет инвесторов вкладываться в украинские ОВГЗ. А учитывая эскалацию конфликта с Россией, Украина вообще теряет всякую привлекательность для нерезидентов.

«Облигации играют очень важную роль в поддержании стабильной макроэкономической ситуации. Несмотря на то, что за ОВГЗ Украина платит гораздо больше, чем по кредитам МВФ (11% и 2,5% соответственно), именно ценные бумаги более доходны и перспективны для отечественной экономики. Если интереса к нашим облигациям со стороны инвесторов не будет, останется надеяться только на кредиты МВФ», – отмечает основатель компании Performance Managment.

Но, несмотря на все эти негативные факторы, Сергей Сароян все же не считает их достаточными для банкротства национальной валюты. У Украины все еще есть так называемая «подушка безопасности» в виде золотовалютных резервов.

В настоящее время их достаточно для покрытия процентов по кредитам и расчета с внешними партнерами за импортированное сырье в течение трех последующих месяцев. По меркам МВФ такого запаса предостаточно. Так что вероятность дефолта пока можно рассматривать только в отдаленной перспективе.

Для простых украинцев это означает относительную стабильность гривни и отсутствие значительных изменений в ценах на товары первой необходимости. Ведь даже в случае резкого падения популярности украинских ценных бумаг, хорошие отношения с МВФ помогут удержать на плаву украинскую экономику и не допустить удорожания доллара до 30 грн/долл.