Стало известно, сколько украинцы будут отдыхать в первом месяце года

Январь — самое ожидаемое время для украинцев. Серия новогодне-рождественских праздников подарит выходные и возможность провести время с близкими.





Следует отметить, что в этом месяце мы сможем отдохнуть в течение 12 дней. Украинцы начнут с боя курантов и будут наслаждаться празднованием с 1-3 января. Новый год в 2022 году припадёт на субботу, соответственно понедельник — выходной.

Следующий важный праздник — Рождество Христово, которое отмечается 7 января. Рабочий день 6 января будет сокращен на 1 час и украинцев снова будут ожидать 3 выходных подряд.

Напомним, о государственном празднике, историческую важность которого невозможно недооценить — День Соборности Украины.

Праздники и памятные дни в январе 2022

1 января — Новый год и Всемирный день мира

2 января — День научной фантастики и Всемирный день интроверта

3 января — День рождения соломинки для коктейлей

4 января — Всемирный день азбуки Брайля, День Ньютона

5 января —Международный разгрузочный день

6 января — Сочельник

7 января — Рождество Христово (по юлианскому календарю, отмечается христианами восточного обряда)

8 января — Собор Пресвятой Богородицы, День календаря

11 января — Всемирный день “спасибо”

12 января — Всемирный день дочери, День украинского политзаключенного

13 января — Щедрый вечер

14 января — Старый Новый год

16 января — Всемирный день Битлз и День ледника, в Украине – День памяти защитников Донецкого аэропорта и всех погибших воинов

17 января — Всемирный день снега

18 января— “Голодная кутья” (преддверие Крещения)

19 января — Крещение Господне

20 января — День Автономной Республики Крым и День памяти защитников Донецкого аэропорта

21 января — Международный день объятий

22 января —День Соборности Украины

23 января — День ручного письма

24 января — Международный день образования и День внешней разведки Украины

25 января — День студента, Татьянин день

26 января — Международный день таможенника и День работника контрольно-ревизионной службы Украины

27 января — Международный день памяти жертв Холокоста

28 января — Международный день мобилизации против ядерной войны, Международный день защиты персональных данных

29 января — День памяти Героев Крут (1918)

30 января — День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины

31 января — Международный день ювелира.