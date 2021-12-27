Стало известно, сколько украинцы будут отдыхать в первом месяце года
Январь — самое ожидаемое время для украинцев. Серия новогодне-рождественских праздников подарит выходные и возможность провести время с близкими.
Следует отметить, что в этом месяце мы сможем отдохнуть в течение 12 дней. Украинцы начнут с боя курантов и будут наслаждаться празднованием с 1-3 января. Новый год в 2022 году припадёт на субботу, соответственно понедельник — выходной.
Следующий важный праздник — Рождество Христово, которое отмечается 7 января. Рабочий день 6 января будет сокращен на 1 час и украинцев снова будут ожидать 3 выходных подряд.
Напомним, о государственном празднике, историческую важность которого невозможно недооценить — День Соборности Украины.
Праздники и памятные дни в январе 2022
1 января — Новый год и Всемирный день мира
2 января — День научной фантастики и Всемирный день интроверта
3 января — День рождения соломинки для коктейлей
4 января — Всемирный день азбуки Брайля, День Ньютона
5 января —Международный разгрузочный день
6 января — Сочельник
7 января — Рождество Христово (по юлианскому календарю, отмечается христианами восточного обряда)
8 января — Собор Пресвятой Богородицы, День календаря
11 января — Всемирный день “спасибо”
12 января — Всемирный день дочери, День украинского политзаключенного
13 января — Щедрый вечер
14 января — Старый Новый год
16 января — Всемирный день Битлз и День ледника, в Украине – День памяти защитников Донецкого аэропорта и всех погибших воинов
17 января — Всемирный день снега
18 января— “Голодная кутья” (преддверие Крещения)
19 января — Крещение Господне
20 января — День Автономной Республики Крым и День памяти защитников Донецкого аэропорта
21 января — Международный день объятий
22 января —День Соборности Украины
23 января — День ручного письма
24 января — Международный день образования и День внешней разведки Украины
25 января — День студента, Татьянин день
26 января — Международный день таможенника и День работника контрольно-ревизионной службы Украины
27 января — Международный день памяти жертв Холокоста
28 января — Международный день мобилизации против ядерной войны, Международный день защиты персональных данных
29 января — День памяти Героев Крут (1918)
30 января — День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины
31 января — Международный день ювелира.
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