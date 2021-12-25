Землю украинцев будут забирать на нужды государства: предупредят за 2 месяца

Украинские власти намерены упростить процесс отчуждения земли, необходимой для строительства объектов инфраструктуры. На достижение договоренности между собственником участка и государством, согласно соответствующему законопроекту, будут выделять всего 4 месяца. Для сравнения, сейчас такая процедура занимает около года.





Инициатива мотивирована, прежде всего, желанием власть имущих ускорить процесс строительства дорог и мостов. В Национальной транспортной стратегии Украины речь идет о ряде объектов, которые должны быть построены до 2030 года. А длительный процесс отчуждения будет тормозить «большое строительство».

Согласно актуальным правилам, собственника земельного участка, находящегося на месте будущей дороги, должны предупредить о необходимости отчуждения не менее чем за полгода. Если на протяжении этого времени хозяин не договорится с местными властями об условиях выкупа участка, на него составляют иск в местный административный суд. Далее суд по упрощенной процедуре рассматривает дело и выносит решение о платном принудительном отчуждении земли. Судебное производство по такому делу должно длиться не более месяца.

В новом же законе предлагают сократить сроки на размышления и достижение договоренности всего до 2 месяцев. Еще столько же времени будет отведено на судебное производство по делу принудительного выкупа земельного участка. К тому же, дело будет рассматриваться уже не административным, а Верховным Судом Украины.

Для государства новая упрощенная процедура безусловно выгодна. Быстрое решение всех бюрократических вопросов ускорит строительство инфраструктурных объектов. Однако владельцам земли придется несладко, особенно тем, кто проживает на участке «под застройку». Ведь таким гражданам будет нелегко всего за 4 месяца решить вопрос с жильем.

Еще одним минусом упрощенного отчуждения для землевладельцев является отсутствие гарантий касательно компенсации. В законе не прописаны строки и правила возврата средств «пострадавшим от строительства». К тому же наспех проведенная оценка земли вряд ли будет выгодна ее владельцу.