6 любимчиков удачи: благодаря чему добиваются богатства самые успешные знаки зодиака

Удача, как известно, дама капризная. Одним она улыбается, к другим упорно разворачивается спиной. Но есть знаки зодиака, которых можно смело назвать любимчиками этой дамы. За что она так благосклонна к их представителям? Почему шансы разбогатеть и стать успешными у них выше, чем у других?





Девы

В первую очередь Девы смелы, а удача таких любит. Для них характерны перфекционизим, а также стрессоустойчивость. В любой сложной ситуации они действуют решительно и уверенно, поэтому обласканы удачей.

Скорпионы

Настоящие энтузиасты. Каждое дело, за которое они берутся, доводят до конца. Уверенность в том, что любой цели можно достичь, очень помогает скорпионам на пути к успеху.

Львы

Главная отличительная черта Львов – самоуверенность. Они никогда не сомневаются в том, что и как делают. Их поступки и планы могут быть непонятны другим, но природное умение убеждать, наверное, действует даже на госпожу Удачу, поэтому она любит этих упрямцев.

Тельцы

Тельцы настолько же рациональны и умны, насколько очаровательны и притягательны. Поэтому у них очень богатый арсенал, чтобы добиваться всего, чего они хотят. Где не получается достичь цели умом и интеллектом, они пускают в ход обаяние. Очень им помогает врожденное умение чувствовать людей и упрямство.

Козероги

Эти трудоголики могут добиваться своего не благодаря, а вопреки. Успех и богатство в жизни им не дается легко, но они готовы работать до изнеможения, чтобы прийти к поставленным целям. Они напрочь лишены спонтанности, иногда принимают правильное решение после длительных раздумий.

Овны

Представители этого знака очень амбициозны. Их честолюбие заставляет их вкладывать все силы и энергию в правильное русло. Овны знают, как себя мотивировать и поддерживать мотивацию в других. При этом они известные экстраверты, поэтому прекрасно чувствуют себя на первых ролях.