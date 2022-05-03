ТОП-5 жінок за знаком зодіаку з ідеальною зовнішністю

Ідеальна зовнішність не завжди дарується природою. У вік великої кількості косметики, засобів по догляду за собою та пластичної хірургії багато жінок самостійно домагаються чарівності та уваги протилежної статі. Представниці окремих знаків зодіаку процвітають у цьому більше за інших.





Терези

Заради краси Терези здатні на все. Вони йдуть на пластичні операції, частіше за інших відвідують косметологів, займаються спортом і стежать за харчуванням, щоб виглядати приголомшливо. Представниці цього знаку пам’ятають, що зустрічають по одязі, і бажають залишати про себе найкраще враження.

Водолій

Ці жінки красиві зсередини та зовні. Вони цінують свої природні дані та намагаються підтримувати природну красу. Втомлені від однотипних стандартів зовнішності чоловіки особливо цінують цю якість. До того ж жінки-Водолії чуйні та щирі, чим додатково притягують погляди оточуючих.

Близнюки

Не всі представниці цього знаку від народження можуть вважатися красунями. Але з роками вони беруть ситуацію до своїх рук. Близнюки люблять яскраві вбрання, макіяж та зачіски. Вони не виходять в світ в неприйнятному вигляді. Їх відрізняє індивідуальність та харизматичність, що відбивається і на зовнішності.

Лев

Любов до самих себе у Левиць не відібрати. Їхні ванні набиті засобами для обличчя, тіла та волосся. Вони часто пробують різні процедури з поліпшення зовнішності, проводять години у спортзалі, займаються йогою. Зовнішність для них на першому місці, а їй вони присвячують більшість особистого часу.

Діва

Схильність Дів до педантичності відбивається і на їх ставленні до зовнішнього вигляду. Вони не приймають недоліки і або позбавляються їх, або перетворюють на переваги. Ці жінки виснажують себе важкими тренуваннями та дієтами, підтримують стан шкіри та тонус, через що завжди залишаються привабливими.