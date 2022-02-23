Українці втратять право напряму продавати та купувати квартири

Незабаром нерухомість в Україні може здорожчати на 2-3%. Причиною зростання цін стануть нові правила укладення угод, а точніше – заборона проведення операцій з нерухомим майном без участі рієлтора. Відповідний законопроект парламентарі збираються розглянути вже у середу 23 лютого. Зміни які в ньому передбачені, перевернуть ринок нерухомості країни «з ніг на голову».





Як зазначив голова Асоціації спеціалісті з нерухомості України Юрій Піта, проект закону №3618 зокрема передбачає створення єдиної організації, до якої будуть зобов’язані увійти всі спеціалісти з нерухомості. Саме ця так звана «Федерація» буде приймати рішення, кому з гравців ринку можна працювати, а кому ні.

Щоб потрапити до списку дозволених вітчизняним рієлторам доведеться пройти «сім кіл пекла» та виробити цілу низку дозвільних паперів. Зокрема від спеціалістів з нерухомості вимагатимуть наступні документи:

кваліфікаційне свідоцтво брокера;

сертифікат суб’єкта рієлторської діяльності;

кваліфікаційне свідоцтво спеціаліста у галузі рієлторської діяльності.

Голова асоціації рієлторів вважає, що такі приписи нового закону створять значний тиск на учасників ринку нерухомості. Тотальний контроль та необхідність отримання права на здійснення професійної діяльності цілком можуть призвести до появи монополії на ринку. До того ж законопроект створить дуже сприятливе середовище для процвітання корупції та некомпетентних рієлторів-шахраїв, що просто купили собі ліцензію на роботу.

Також Юрій Піта підкреслив, що зараз в Україні за участі рієлторів здійснюється лише близько 45% усіх операцій з нерухомістю. Тобто учасники угоди можуть на власний розсуд вирішувати, чи хочуть залучати до справи профільного спеціаліста. Та новий закон забере у них і це право. Адже без рієлтора ні здати, ані продати квартиру більше не вдасться. Тож зміни, які хочуть «протягнути» творці закону про нерухомість, ускладнять життя не лише рієлторам, а і їхнім клієнтам.

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