Отруйні чипси з’явились на полицях українських супермаркетів

Чипси — не найкорисніший продукт у світі, але все-таки всі їх люблять дорослі та діти. Шкода, що іноді на полиці супермаркетів потрапляють реально отруйні продукти. Через них людина може потрапити до лікарні.

Держпродспоживслужба попередила українців: до країни приїхали чипси з Німеччини із небезпечним складом. Що потрібно знати про товар:

Виробник Alnatura Produktions – und Handels GmbH Germany.

Товар — чипси кукурудзяні органічні, паприка/сир.

Отримувач ТОВ «БЮРО ВИН», м. Київ, 01021.

ТОВ «ТС Плюс, м. Київ».

Оператори ринка мають вилучати з обігу ці продукти, та письмово інформувати компетентні органи. Те саме стосується і громадян: побачили заборонений товар? Не потрібно його купувати, потрібно одразу сповістити про це у Держпродспоживслужбу або до територіальних управлінь.

У Німеччині також вилучають органічні чипси із полиць супермаркетів. Там закликають сходити до лікаря, якщо нещодавно вживали снеки у їжу.

Шкідливу партію органічної їжі зафіксували в Івано-Франківську. Головне управління Держпродспоживслужби одразу відреагувало на інформаційне повідомлення та вжило всіх необхідних заходів. Згідно із чинним законодавством небезпечну партію товарів мають вилучити протягом двох днів (3 ст. 20 Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»).

Кукурудзяні чипси від Alnatura небезпечні тому, що до їх складу потрапили алкалоїди тропану. Речовина міститься у деяких рослинах та викликає нудоту, головний біль, сонливість. Наприклад, алкалоїди тропану у великій кількості містяться у блекоті чи пасльоні. Як це могло потрапити до кукурудзяних снеків — невідомо. Скоріш за все хтось на заводі порушив технологію виробництва.