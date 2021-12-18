Новий рік розпочнеться з «білої смуги» у представників цих 5 знаків

Бажання бути щасливим – це природне прагнення кожної людини. Але в різний час успіх усміхається різним людям. Не може одним постійно щастити, а іншим усе життя йти тернистим шляхом невдач.





Кому можна розраховувати на щедрість долі на початку наступного року? Названі 5 знаків зодіаку, яким зірки будуть особливо прихильні у січні 2022 року.

Овни

Якщо останнім часом в особистому житті та фінансовій сфері спостерігався деякий хаос і плутанина, січень найкращий час, щоб розставити все на місця. Не виключено, що в життя повернуться люди, які були важливі для Вас. Але пам’ятайте, що під лежачий камінь вода не тече. Працюйте, йдіть до своєї мети, займайтеся спортом і енергія повноцінного життя допоможе впоратися з будь-якими труднощами.

Тільці

Якщо представники цього знака мають творчі амбіції або задумали починання у цій сфері, зірки підтримають їх. Січень – найкращий час для самовираження. Оточуючі будуть схвалювати будь-яке починання, якщо Тільцям вдасться стримати свою дратівливість, і вони не будуть поводитися занадто зарозуміло. Шукати рівновагу та гармонію слід у спілкуванні з дітьми.

Скорпіони

Є оригінальні ідеї, грандіозні плани на майбутнє, розроблені стратегії – на початку року саме час втілювати їх у життя. Не бійтеся бути ініціативним та сміливим, ці якості високо оцінять, особливо у професійній сфері. Але в гонитві за кар’єрним зростанням не можна забувати про особисте життя та близьких людей.

Стрільці

Енергія Стрільців у січні битиме через край. Її треба направити у правильне русло. Якщо в цей період з’являться нові ідеї, дозріють геніальні плани, не відмахуйтесь від них. Зірки допоможуть їх реалізувати, але і Вам доведеться попрацювати. Налагоджуйте зв’язки, працюйте на результат, йдіть до своєї мети, доки на Вашій дорозі мінімум перешкод, вона може далеко Вас завести.

Водолії

На початку року народжених під цим знаком чекає чудова нагода блиснути ерудицією. Ви чітко знатимете відповіді на питання, і прийматимете правильні рішення, чому посприяє гнучкий і рухливий розум. Вас буде з’їдати цікавість, але це той рідкісний випадок, коли він піде на користь, а не на шкоду. Розвивайте таланти, вчіться новому, будьте суспільно активними, і зірки будуть до Вас прихильні.