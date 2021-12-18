Электронные сигареты попали в немилость: что теперь запрещено в Украине

Верховная Рада Украины на днях окончательно согласовала закон №4358, который «свяжет руки» продавцам электронных сигарет. В рамках защиты украинцев от негативного влияния табачных изделий парламентарии ограничили продажу и рекламу альтернативных сигарет, приравняв их к обычным.





Введение ограничений на данный вид табачных изделий авторы закона аргументируют его вредностью для здоровья. В пояснительной записке они ссылаются на исследования ВОЗ, доказавшие, что в электронных сигаретах содержится около полусотни различных канцерогенов, а также ряд токсичных веществ. Это ставит табачные изделия для нагрева в один ряд с классическими сигаретами, а значит и ограничения для их реализации должны быть аналогичными.

Новый закон предлагает ввести следующие изменения:

запретить спонсорство и рекламу всех видов табачной продукции;

запретить продажу лицам, которым еще не исполнилось 18 лет, сигарет, курительных устройств, заменителей табака в физических торговых точках и интернет-магазинах;

сделать обязательными медицинские предупреждения на всех курительных товарах;

увеличить площадь медицинских предупреждений на упаковках сигарет до 65% (фото, демонстрирующие последствия курения).

Также закон запрещает курение электронных сигарет в помещениях и общественных местах, равно как и в случае с классическими сигаретами. К тому же местные органы власти смогут по своему усмотрению определять дополнительные бездымные локации.

В свою очередь производители табачных изделий, как обычных, так и электронных, будут обязаны отчитываться государству о составе своей продукции и выбросах, которые влечет за собой ее использование.

Представители рынка табачной продукции приняли решение Рады с определенным скептицизмом. Они опасаются, что последствием закона станет не уменьшение объемов продаж табачных изделий, как того желают инициаторы изменений, а наоборот – разрастание черного рынка сигарет.

Но в любом случае решение уже принято. Закон вступит в силу через 18 месяцев с даты согласования, поэтому у производителей есть достаточно времени, чтобы подготовиться к новым правилам деятельности.