Деякі жінки більше не матимуть змоги покинути країну після першого жовтня

В наказі Міноборони доступний перелік з 14 спеціальностей, представницям яких буде заборонено перетинати кордон України.





З першого жовтня починається кампанія з військового обліку жінок, що представляють військові або коловійськові професії. Таким жінкам можуть заборонити лишати країну після проходження відповідної процедури.

До списку спеціальностей у наказі зараховані телекомунікації, комп’ютерна інженерія, фармакологія, харчові технології, реабілітація, видавництво, податкова сфера тощо.

Юристи наголошують, що з жовтня кампанія стане повноцінною за аналогією із чоловічим призовом. Потрапивши на облік, жінка не матиме змоги виїхати з країни або вивезти дітей під час війни.

Виключенням є матері, що виховують трьох неповнолітніх дітей, матері-одиначки, матері, що мають дитину-інваліда, прийомні батьки та опікуни. Вважається, що допоки людина не стала на військовий облік, вона не вважається військовозобов’язаною, проте ухиляння від обліку буде каратись адміністративною відповідальністю.

Наразі невідомо, буде мати значення спеціальність за дипломом чи за фактичним місцем роботи. Юристи впевнені, що деталі законопроєкту стануть відомі в першу чергу співробітникам військкоматів.

Нагадаємо, що в січні поточного року перелік спеціальностей жінок, що підлягають обов’язковому військовому обліку, істотно скоротили. Таке рішення було ухвалено ще до початку повномасштабного вторгнення, коли влада країни намагалась навести лад у справах військовозобов’язаних українців. Спершу список жіночих спеціальностей був досить широкий, проте згодом його істотно скоротили, а зараз він нараховує лише 14 професій.