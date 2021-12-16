Присмотритесь к чеку и цене на полке: как украинцев обманывают крупные супермаркеты

В канун новогодних праздников количество клиентов в отечественных супермаркетах увеличивается в разы. Люди просто сметают с полок продукты для праздничного стола, даже не глядя на их срок годности или внешний вид. Торговые сети умело пользуются такой невнимательностью покупателей, сбывая залежавшийся на складе, или даже испорченый товар под видом акций и скидок. И это далеко не единственная схема обмана, которую практикуют для заработка на клиентах.





Просрочка под видом акции

Скидки всегда привлекают покупателей. Поэтому такой механизм продажи неликвидной продукции работает всегда. Ритейлер выкладывает просроченный или испорченный товар по «акционной» цене, а клиент спеша, или просто по невнимательности кладет продукт в корзину, даже не зная, что покупает яд.

Важно помнить, что снижать цену на свежий качественный продукт никто не будет. Поэтому обязательно проверяйте срок годности и внешний вид «акционных» товаров. Даже если это не просрочка, у продукта может быть повреждена упаковка, из-за чего он испортится раньше указанного на маркировке срока.

Фальшивые скидки

Частенько супермаркеты пытаются продать товар, создавая искусственную скидку на него. Для этого первоначальную цену могут завышать в разы. Так что стоимость продукта с 50% уценкой вполне может быть больше его реальной цены. Но люди все равно покупаются на этот трюк, ведь всем хочется сэкономить, особенно перед праздниками.

Обман на кассе

Обсчитать на кассе взволнованных предновогодними хлопотами покупателей становится в разы проще. Особенно если вы имеете дело с опытным кассиром. Например, вы даете купюру в 500 грн, а сдачу получаете с 200 грн. Вроде бы обычная невнимательность уставшего продавца. Но это не всегда так.

Нередко сталкиваются украинцы и с другим способом обмана, а именно – разными ценами продуктов на кассе и в торговом зале. Если просмотрев чек, вы поняли, что вас обвели вокруг пальца, нужно без колебаний обращаться к администратору магазина.