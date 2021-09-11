Нова пошта попередила про затримку в пересиланні посилок

Українців позбавлять можливості отримувати посилки через мережу поштоматів. Товари, що приїхали з іншої країни, взагалі не віддаватимуть власникам без документів. Такі обмеження містяться у новому законопроекті, днями затвердженому фінансовим комітетом Верховної Ради України. Згідно з документом, при врученні посилки працівник поштової служби повинен буде перевіряти паспорт та ідентифікаційний код отримувача.





Незвичайний спосіб боротьби із контрабандою

Як пояснили автори законопроекту, нововведення покликане вдосконалити митний контроль та прискорити оформлення вантажів, надісланих з-за кордону. Тобто депутати намагаються таким способом боротися із контрабандою. У відповідь поштові оператори висловили здивування, адже посилки – це найменш ефективний спосіб неофіційного ввезення товарів в країну.

«Контрабанда не поступає в країну через експрес- та поштових операторів. У нас є власні е-реєстри, які завжди подаються у митницю. До того ж сама процедура експрес-доставки виключає можливість провезти неоформлений чи незадекларований товар», – зазначає Юрій Беневітський, директор компанії Nova Poshta Global.

Проект закону також створить всі передумови для впровадження спеціальних е-реєстрів міжнародних відправлень, що зроблять процес декларування товарів з інших країн набагато простішим. А дані до таких систем подаватимуть самі експрес-перевізники та поштові оператори.

Без поштоматів нас чекають величезні черги

Найпопулярніші поштові оператори країни одразу ж підняли паніку. Виходить всі ті численні замовлення з AliExpress, Amazon та eBay, які раніше доставлялися через поштомати, тепер доведеться вручати отримувачам особисто. Тобто черги у відділеннях Нової пошти та інших поштових служб збільшаться в рази.

Збір даних – ще одна проблема для операторів

Гравці ринку поштових послуг стурбовані також проблемою ідентифікації клієнтів. Адже замовляючи товари на популярних ресурсах, як то AliExpress чи Amazon, користувачі не зобов’язані вводити свої паспортні дані та податковий номер. Вимагати у них такі дані просто незаконно. В той самий час жодна логістична компанія чи поштовий оператор України наразі не готові до збору таких даних і їх верифікації.

У Новій пошті пояснили: створення бази даних із паспортними даними усіх клієнтів – справа непроста та дуже затратна. Щомісяця оператор опрацьовує мільйони закордонних посилок, тож для перевірки документів усіх отримувачів потрібно буде щонайменше суттєво збільшити штат працівників. Не кажучи вже про збільшення митних складів, адже сповільнення видачі вантажів спричинить нагромадження посилок.

Загалом оператори впевнені, що законопроект, покликаний протистояти контрабанді, насправді лише ускладнить життя українцям. До того ж в разі впровадження змін, нам стане набагато складніше замовляти товари на популярних міжнародних ресурсах.