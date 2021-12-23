Популярное «кабельное» телевидение перестал работать по всей стране: все из-за конфликта

Подписчики популярной в Украине стриминговой платформы Divan.TV стали случайными жертвами крупного корпоративного скандала. Из-за ссор между владельцами компании-предоставителя услуг абоненты потеряли доступ к видеоконтенту. Сервис не работает уже месяц, а проплаченные за него деньги пользователям так и не вернули.





Согласно комментариям украинцев, пользующихся услугами Divan.TV все попытки дозвониться в службу поддержки закончились ничем. О клиентах просто забыли, присвоив себе оплату за услуги, которых они так и не получили. У абонентов не осталось иного выбора, как пожаловаться в киберполицию на мошенничество.

Правда, некоторые пользователи все же получили объяснение от OTT-сервиса, в котором их заверили, что вопрос с возвратом средств вскоре решится.

«Уважаемый клиент! К сожалению сервис Divan.TV на данный момент недоступен по техническим причинам и вынужден прекратить свою работу. Вопрос возврата оплаченных за услуги средств будет решен на следующей неделе», – говорится в сообщении.

Тем временем приложение сервиса уже исчезло из Google Play и App Store. Найти его можно только в магазине приложений для смартфонов Huawei – App Gallery.

Как оказалось, причиной краха Divan.TV стал банальный спор владельцев. Компания «Финарт Капитал Инвест» (ФКИ), которой принадлежит торговая марка Divan.TV, заолжала кредиторам около 45 млн грн. В связи с этим бывший владелец и основатель сервиса Андрей Колодюк был вынужден продать свое детище корпорации из Люксембурга «Татхрах Дженерал Трейдинг».

Известно, что соглашение о передаче активов было заключено еще 7 сентября текущего года, а компанию перерегистрировали на другого владельца. Однако бывшие руководители «Финарт Капитал Инвест» наотрез отказались передать новым владельцам документацию компании, а также пароли, без которых просто невозможно управлять работой сервиса.

Но, как отметила новый директор ФКИ Леся Березовец, уже в ближайшее время сервис Divan.TV заработает снова. В компании пообещали, что в течение 10 дней все технические вопросы будут решены и пользователи получат доступ к контенту, за который заплатили.