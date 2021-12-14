Гадалка сумела похитить с карты украинки тысячи гривен с помощью Viber и Instagram

21 ноября женщина решила воспользоваться услугами гадалки, которую нашла в Instagram, о чем написала ей в личные сообщения. Мошенница дала потенциальной «клиентке» номер телефона и предложила для удобства общения использовать Viber.





По какой схеме работала «гадалка»?

После недолгих переговоров женщины сошлись на проведении «обряда» (который должен был стоить заказчице 2500 грн.) и молитве (цена 3000 грн).

Далее клиентка должна была пополнить счет на телефоне «ворожки» на 200 грн и внести 1000 грн. на карту гадалки. Что заказчица и сделала. Оплату остальной суммы мошенница готова была некоторое время подождать, но как гарантию заказчица должна была увеличить кредитный лимит на своей карте до 50 000 грн. Во время операции на телефон женщине приходили СМС-сообщения, которые, как доказательство, она должна была передавать «ворожке» вместе с паролем от «Приват24».

История получила свое продолжение 29 ноября. С карты клиентки начали списываться деньги. Когда заказчица обратилась за объяснениями к ворожее, то успокоила женщину, сказав, что все средства будут возвращены. Заказчица все же предприняла некоторые меры предосторожности и поменяла пароль для «Приват24».

6 декабря гадалка вышла на связь и выманила у женщины уже новый пароль, после чего опустошила карту клиентки еще на 2500 грн. Только после этого женщина подала в суд на мошенницу.

На данный момент следствие ожидает информацию о клиенте от Альфа-Банка. Именно на карту этого финансового учреждения в самом начале «заказчица» перечислила «гадалке» 1000 грн.