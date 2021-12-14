Xiaomi готує революцію на ринку акумуляторів: менші розміри та неймовірна “живучість”

Xiaomi створила батареї з підвищеним вмістом кремнію, які на 10% компактніші за літієві аналоги. При цьому їх ємність вища, а самі вони безпечніші. Перші смартфони з такими акумуляторами можуть вийти у найближчий рік-півтора.





Новий виток розвитку акумуляторів

Компанія Xiaomi розробила нові акумулятори для мобільних пристроїв, які менші та значно ефективніші в порівнянні з елементами живлення в сучасних гаджетах. Нова технологія дає змогу зменшити розмір батарей на 10%.

Ставши менше, акумулятор, за задумом Xiaomi, забезпечить гаджет більш тривалим часом автономної роботи. У ряді випадків приріст може досягати 100 хвилин або майже двох годин.

Домогтися цього Xiaomi змогла шляхом внесення до конструкції АКБ двох фундаментальних змін. Спочатку інженери компанії втричі збільшили вміст кремнію у складі акумулятора, що, за їхніми словами, збільшило його ємність.

Новий акумулятор Xiaomi (праворуч) займає менше місця, але забезпечує покращену автономність

Другим кроком стала зміна положення управляючого модуля – PCM-плати з електронними компонентами, що відповідає за роботу елемента живлення та його взаємодію з пристроєм-споживачем. У Xiaomi стверджують, що тепер вона розташовується не паралельно до самої АКБ, а під кутом 90 градусів по відношенню до неї.

Підвищена безпека

Реалізувавши ці два нововведення і отримавши на виході компактнішу батарею зі збільшеною ємністю, Xiaomi задумалася над тим, як зробити її безпечнішою. АКБ у мобільному пристрої – це єдиний компонент, здатний викликати спалах і навіть вибух, що добре видно на прикладі смартфона Samsung Galaxy Note 7 та безлічі сучасніших апаратів.

Новий доробок Xiaomi дозволить знизити ймовірність вибуху АКБ до мінімуму

Для підвищення безпеки нової батареї Xiaomi обладнала її додатковою мікросхемою. Це свого роду аналог автомобільного датчика рівня палива – таке порівняння навели експерти Gizmochina. Мікросхема постійно аналізує рівень заряду акумулятора за допомогою спеціальних алгоритмів, а також постійно контролює процес зарядки в нічний час або в теплу пору року (навесні та влітку). Якщо датчик вловить сильне підвищення температури АКБ, процес поповнення енергії автоматично припиниться.

Технологія більш ніж реальна

Xiaomi поки що не готова до масового виробництва нового покоління літієвих акумуляторів. Ймовірно, технологія ще потребує доопрацювання, проте техногігант озвучив прогноз, згідно з яким випуск нових АКБ розпочнеться у другій половині 2022 р.

Це означає, що перші смартфони з покращеними та безпечними елементами живлення можуть надійти в продаж вже до кінця 2022 р. Ймовірно, в першу чергу вони стануть частиною пристроїв основної лінійки Xiaomi, але можуть увійти до складу і більш доступних смартфонів бренду Redmi.

З переходом на нові акумулятори користувачі значно рідше бачитимуть таке повідомлення на екранах своїх гаджетів

Поки що неясно, чи планує Xiaomi ліцензувати свою нову технологію конкурентам. Також немає інформації, як нові акумулятори відреагують на підключення потужних зарядних пристроїв. В даний час Xiaomi працює над новим поколінням 100-ватних блоків живлення, призначених для надшвидкого заряду АКБ підвищеної ємності.

Практична користь

Для користувачів зменшення розміру акумулятора означає насамперед потенційне зниження сумарної ваги смартфона. Підвищення його ємності веде до покращеної автономності. Однак поки невідомо, як місце, що вивільнилося всередині смартфона, мають намір використовувати самі виробники.

Вільний простір, теоретично, дозволить доповнити смартфони новими компонентами без необхідності приносити в жертву товщину корпусу. Наприклад, це можуть бути більші матриці фотокамер.

У смартфонах відносно найближчого майбутнього нова розробка Xiaomi, теоретично, зможе забезпечити ще більш високу автономність. Цього вдасться досягти у пристроях з новими процесорами з вертикальним розташуванням транзисторів. Цю ідею запропонували компанії IBM та Samsung, і вона дозволяє на 85% скоротити енергоспоживання порівняно із сучасними FinFET-чіпами.

Жодна з технологій поки не зуміла витіснити звичайні літієві батареї

Технологія Xiaomi – не єдина, здатна покращити сучасні акумулятори. Вона має масу аналогів. Наприклад, у грудні 2019 р. портал GSMinfo писав про АКБ, у яких основною речовиною є не літій, а фторид.

У батареях цього типу використовуються негативні іони фтору. Сама собою ідея не нова – фахівці ще 50 років тому довели, що використання фториду в елементах живлення цілком можливе. Більше того, АКБ на основі фториду можна заряджати раз на тиждень, а при економічному використанні гаджетів ще рідше. Проте широкого застосування такі акумулятори не отримали.

Ще в 2019 році в Китаї розпочалося виробництво окремого виду акумуляторів. Cтартап Qing Tao розпочав випуск твердотільних АКБ, за всіма основними параметрами переважаючих літієві. Вони легші, у них більша щільність енергії, і вони не так залежать від зміни температури повітря.