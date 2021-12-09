На кого чекає зустріч з авторитетом, а кому варто мовчати: гороскоп на четвер, 9 грудня
Цей четвер буде досить суперечливим. З ранку і до обіду треба бути діяльними та наполегливими. А вечір цього дня не має бути надто активним. У другій половині дня на нас впливатиме спокійна та споглядальна 6-та Місячна доба. Її символ – легкі та неквапливі Хмари. У цей час рекомендується споглядальне, неквапливе і прихильне ставлення до всього, що відбувається.
Гороскоп на 9 грудня для Овнів
Не потрібно займатися незнайомою для Вас діяльністю – приділіть час звичайним справам та планам.
Гороскоп на 9 грудня для Тельців
Найголовніше для Вас сьогодні – приділити увагу Вашій половинці та іншим улюбленим людям у Вашому житті.
Гороскоп на 9 грудня для Близнюків
Коли треба, Ви вмієте випромінювати спокій і гарний настрій – це Ваше головне завдання у цю Місячну добу.
Гороскоп на 9 грудня для Раків
Астрологи радять провести цей день у спілкуванні з собою та роздумах про себе коханих – Вам усе сприятиме для цього.
Гороскоп на 9 грудня для Левів
Сьогодні особливо яскраво впадають у вічі чужі недоліки – постарайтеся стримати своє роздратування.
Гороскоп на 9 грудня для Дів
Події цього дня, особливо вечірні, Вам потрібно прийняти незворушно, спокійно і навіть радісно.
Гороскоп на 9 грудня для Терезів
Відправте сьогодні свої думки та емоції у “вільне плавання” та розслабтеся.
Гороскоп на 9 грудня для Скорпіонів
У жодному разі не змушуйте себе робити те, чого не хочете, особливо увечері.
Гороскоп на 9 грудня для Стрільців
Вас у цю Місячну добу чекає зустріч із впливовими людьми – вона пройде вдало та результативно.
Гороскоп на 9 грудня для Козерогів
Подумайте, про те, що для Вас зараз є пріоритетним, і займіться саме цим.
Гороскоп на 9 грудня для Водоліїв
Місяць сьогодні знаходиться у Вашому знаку, і це Вас підтримає та гармонізує усі процеси навколо Вас.
Гороскоп на 9 грудня для Риб
Більше слухайте, ніж говоріть, і Ви почерпнете із сьогоднішнього спілкування багато чого корисного для себе.
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