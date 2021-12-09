На кого чекає зустріч з авторитетом, а кому варто мовчати: гороскоп на четвер, 9 грудня

Цей четвер буде досить суперечливим. З ранку і до обіду треба бути діяльними та наполегливими. А вечір цього дня не має бути надто активним. У другій половині дня на нас впливатиме спокійна та споглядальна 6-та Місячна доба. Її символ – легкі та неквапливі Хмари. У цей час рекомендується споглядальне, неквапливе і прихильне ставлення до всього, що відбувається.





Гороскоп на 9 грудня для Овнів

Не потрібно займатися незнайомою для Вас діяльністю – приділіть час звичайним справам та планам.

Гороскоп на 9 грудня для Тельців

Найголовніше для Вас сьогодні – приділити увагу Вашій половинці та іншим улюбленим людям у Вашому житті.

Гороскоп на 9 грудня для Близнюків

Коли треба, Ви вмієте випромінювати спокій і гарний настрій – це Ваше головне завдання у цю Місячну добу.

Гороскоп на 9 грудня для Раків

Астрологи радять провести цей день у спілкуванні з собою та роздумах про себе коханих – Вам усе сприятиме для цього.

Гороскоп на 9 грудня для Левів

Сьогодні особливо яскраво впадають у вічі чужі недоліки – постарайтеся стримати своє роздратування.

Гороскоп на 9 грудня для Дів

Події цього дня, особливо вечірні, Вам потрібно прийняти незворушно, спокійно і навіть радісно.

Гороскоп на 9 грудня для Терезів

Відправте сьогодні свої думки та емоції у “вільне плавання” та розслабтеся.

Гороскоп на 9 грудня для Скорпіонів

У жодному разі не змушуйте себе робити те, чого не хочете, особливо увечері.

Гороскоп на 9 грудня для Стрільців

Вас у цю Місячну добу чекає зустріч із впливовими людьми – вона пройде вдало та результативно.

Гороскоп на 9 грудня для Козерогів

Подумайте, про те, що для Вас зараз є пріоритетним, і займіться саме цим.

Гороскоп на 9 грудня для Водоліїв

Місяць сьогодні знаходиться у Вашому знаку, і це Вас підтримає та гармонізує усі процеси навколо Вас.

Гороскоп на 9 грудня для Риб

Більше слухайте, ніж говоріть, і Ви почерпнете із сьогоднішнього спілкування багато чого корисного для себе.