В Украине хотят привязать мобильные номера к паспорту

В украинском парламенте полным ходом разрабатывают новый закона о привязке мобильных номеров к личным данным их владельцев. В первую очередь нововведение будет касаться тех номеров, которые используются в финансовых операциях. Несложная процедура регистрации у сотового оператора поможет украинцам уберечь свои банковские счета от посягательств мошенников.





Схема финансового мошенничества с использованием мобильного номера сейчас очень распространена. Благодаря тому, что оператор не может идентифицировать своего клиента по номеру, злоумышленникам совсем не сложно получить копию SIM-карты и обчистить счет абонента.

Аферу проворачивают следующим образом:

мошенник звонит своей будущей жертве с нескольких номеров;

обращается к сотовому оператору и рассказывает о якобы потерянной SIM-карте;

восстанавливает ее, сообщая оператору последние номера, с которых ему звонили;

с помощью присвоенного номера получает доступ к банковским счетам и картам владельца номера.

Благодаря такой нехитрой махинации, злоумышленник может не только обчистить счета своей жертвы, но и набрать на ее имя кредитов.

Но в случае претворения в жизнь нового закона украинцев обяжут регистрировать у оператора собственные мобильние номера, которые будут использоваться для осущкствления финансовых операций. После такой несложной процедуры восстановить SIM-карту можно будет лишь предъявив паспорт. А это существенно усложнит задачу мошенникам. А украинцы, которые все-таки попадутся на крючок аферистов, смогут защитить свои права в суде.

Как отметил депутат Александр Федиенко, являющийся также членом комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации, закон об обязательной привязке финансовых номеров к паспорту абонента – не прихоть, а необходимость.

«Если вы планируете использовать свой номер для совершения каких-либо финансовых транзакций, нужно оформить его у сотового оператора на собственное имя. Тогда мошеннику будет крайне сложно присвоить ваш номер, а заодно и ваши деньги», – подчеркнул народный депутат.