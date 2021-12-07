Невероятно, но факт: сотни тысяч украинцев будут платить за газ в несколько раз меньше

Тариф для украинцев, получающих топливо от поставщика последней надежды (ПОН), может существенно снизиться. Компания «Нафтогаз», являющаяся в настоящее время таким «гарантийным» поставщиком, предложила уменьшить стоимость топлива для временных клиентов до уровня своего годового тарифа. Но последнее слово за Нацкомиссией, регулирующей отрасли энергетики и комуслуг (НКРЭКУ).





На днях стало известно, что НКРЭКУ назначила дату рассмотрения просьбы «Нафтогаза» на 9 декабря. Ведь украинцам, потерявшим своего поставщика и попавшим под опеку НАКа, уже не до шуток. С 1 декабря они платят за газ по «плавающему» тарифу, который меняется ежедневно вместе со стоимостью ресурса на европейском рынке.

Вопреки ожиданиям Нацкомиссии, прогнозировавшей тариф на газ до 30 грн за «куб», в первую зимнюю неделю цена не опускалась ниже 43, 43 грн. А максимальная стоимость горючего, зафиксированная 2 декабря, составила 46, 72 грн за кубометр. Что будет с тарифом дальше, даже представить страшно.

Между тем «Нафтогаз» предлагает перевести всех находящихся на так называемом «экстренном» обслуживании клиентов в статус постоянных. Тогда они по праву смогут пользоваться фиксированным годовым тарифом, составляющим всего 7, 96 грн за 1 куб. м. Получается, платежки таких потребителей станут «легче» по крайней мере в пять раз.

В данный момент решение вопроса целиком и полностью находится в руках Национальной комиссии. Регулятор учтет все «за» и «против» предложения главного отечественного поставщика и примет взвешенное решение, максимально отражающее интересы потребителей.

Напомним, что сейчас под опекой «Нафтогаза» находится более 347 тысяч домохозяйств, по тем или иным причинам потерявших своего поставщика. Хотя по данным НАКа на 3 декабря количество таких временных клиентов возросло до 453, 5 тысяч. То есть в случае положительного решения НКРЭКУ поставщик сможет добавить в свою клиентскую базу почти полмиллиона потребителей.