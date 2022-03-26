Ethereum знову дорожче за $3100, а Bitcoin «націлився» на $50 000

Криптовалюти, незважаючи на геополітичну та економічну турбулентність, продовжують стрімко дорожчати.





Так, наприклад, Bitcoin за тиждень додав понад 10%, подорожчавши майже до $45 000. Друга криптовалюта, Ethereum (улюблена монета майнерів) коштує майже $3200. За сім днів вона подорожчала майже на 13%. На третьому місці стейблкоін Tether з ціною $1.

А що з іншими монетами із топ-10? Провідні криптовалюти з капіталізації на 25 березня 2022 року:

Перша криптовалюта і вона найцінніша, Bitcoin: $44 500 — плюс 10% за тиждень.

Головний актив криптомайнерів Ethereum: $3165 – плюс 13% за тиждень.

Король стейблів Tehter: $1 – стабільний.

Найцінніша монета кріпобірж Binance Coin: $418 – плюс 8% за тиждень.

USD Coin: $1 – стабільний.

Ripple: $0,83 – плюс 7% за тиждень.

Cardano: $1.13 – плюс 36% за тиждень.

Terra: $93 – плюс 11% за тиждень.

Solana: $103 – плюс 22% за тиждень.

Avalanche: $86 – плюс 11% за тиждень.

Загальна капіталізація ринку криптовалют перевищила $2 трильйони. Вартість всіх Bitcoin складає $850 мільярдів, а Ethereum – $380 мільярдів.

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