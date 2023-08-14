Українцям не платитимуть за лікарняний, якщо вони не прийматимуть прописані ліки

Якщо працівник захворів, його першим кроком є звернення до лікаря. За допомогою електронної системи охорони здоров’я лікар формує медичний висновок про тимчасову непрацездатність. Потім цей висновок миттєво передається до електронного реєстру листків непрацездатності Пенсійного фонду, де оперативно формується електронний лікарняний лист.

Щоб зрозуміти, за яких обставин українці не отримають виплати за лікарняним листом, розглянемо наступні деталі.

Умови, за яких відмовляють у компенсації лікарняних

Як передбачено ст. 16 Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” та Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, існують конкретні випадки, коли допомога по тимчасовій непрацездатності не призначається:

Якщо травма або хвороба сталася під час вчинення особою кримінального злочину.

Коли людина навмисно завдає собі шкоди, щоб ухилитися від виконання трудових обов’язків або симулювати хворобу.

Під час арешту або під час судово-медичної експертизи.

Якщо примусове лікування призначене судом.

Якщо тимчасова непрацездатність настала внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або дій, пов’язаних з таким сп’янінням.

Під час перебування застрахованої особи у відпустці без збереження заробітної плати, творчій відпустці або додатковій відпустці у зв’язку з навчанням.

Коли період тимчасової непрацездатності, зазначений у листку непрацездатності, визнано необґрунтованим.

Варто зазначити, що особам, які нехтують рекомендаціями лікаря або пропускають без поважних причин його прийоми, допомога по тимчасовій непрацездатності припиняється з дня виявлення порушення.

Порядок отримання листка непрацездатності

Листок непрацездатності разом з іншими документами, необхідними для розрахунку лікарняних, надається працівником роботодавцю (або оформлюється в електронному кабінеті роботодавця). Роботодавець або уповноважена особа соціального страхування компанії приймає рішення про призначення допомоги застрахованій особі. Потім роботодавець розраховує суму лікарняних. Згодом роботодавець подає заяву-розрахунок до Пенсійного фонду. Після того, як сума лікарняних надійде на визначений рахунок, роботодавець видає її працівникові.