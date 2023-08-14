Вчені розвіяли міф про необхідність ходити 10 000 кроків щодня

Скільки кроків на день має проходити людина, щоб її здоров’я не страждало через малорухливий спосіб життя? Відповіді на це питання сильно відрізняються – в деяких дослідженнях як необхідний мінімум вказується 7000 кроків, але набагато частіше зустрічається рекомендація проходити 10 тисяч кроків на день.

Цікавий факт, але порада про 10 тисяч кроків з’явилася в результаті маркетингової кампанії 1960-х років, проведеної японською компанією з продажу крокомірів Manpo-kei (її назва перекладається як «10 000 кроків»), а не професійних наукових досліджень. Принаймні багато вчених, які публікувалися з тих пір, часто оспорюють це число.

То скільки ж треба ходити, щоб залишатися здоровим?

Європейські та американські вчені опублікували результати нового дослідження, в якому взяли участь 226 889 осіб з усього світу. Під наглядом були як загалом здорові, і люди з ризиком серцево-судинних захворювань. Мета полягала у більш точному визначенні зв’язку між фізичною активністю та зниженням ризику передчасної смерті.

Результати були опубліковані у середу в Європейському журналі профілактичної кардіології . Зі звіту випливає, що користь для організму з’являється вже на цифрі в 2337 кроків на день. Необхідного мінімуму було досягнуто за 3867 кроків на день . Це стосується ризику смерті через серцево-судинні захворювання. І що більше людина ходить, то менше вона ризикує померти від будь-яких хвороб. Прогресія спостерігається до 20 000 кроків щодня.

За результатами дослідження, ходьба від 7000 до 13000 кроків на день знижує загальний ризик смерті на 49% у людей віком до шістдесяти років. Для тих, кому за шістдесят, ходьба від 6000 до 10 000 кроків на день знижує ризик на 42%.

Також вчені отримали переконливі докази того, що малорухливий спосіб життя збільшує ризик серцево-судинних захворювань та скорочує тривалість життя. За їхніми даними, недостатня фізична активність зачіпає понад чверть населення світу. Більше цього зазнають жінки, ніж чоловіки (32% проти 23%), і мешканці країн із високим рівнем доходу порівняно з країнами з низьким рівнем доходу (37% проти 16%).