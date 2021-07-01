В Україні хочуть підняти ціну на електрику: вона не може бути такою низькою

Підвищення вартості електроенергії в Україні звісно новина не з приємних. Та постійне збільшення сум у платіжках для українців останнім часом стало вже звичним. Однак цього разу, на думку експертів, підвищення тарифів є більш ніж обґрунтованим. То як же пояснюють у владних колах нагальну потребу у збільшення вартості ресурсу для населення?





На цю тему висловився очільник Всеукраїнської енергетичної асамблеї України Іван Плачков. Спеціаліст у галузі енергопостачання та за сумісництвом колишній міністр палива й енергетики, проаналізував ситуацію в Україні. Зокрема він відзначив, що ціни на електрику у нас наразі є штучно заниженими. Адже навіть у Росії та Білорусі вартість ресурсу для населення є вищою принаймні в півтора раза.

Експерт запевнив, що збільшувати тарифи просто необхідно для повноцінної та злагодженої роботи енергоринку України. Таким чином ми не лише наблизимо ціну ресурсу до його вартості на європейському ринку, але й надамо можливість вітчизняним енергопідприємствам модернізувати обладнання та комунікації.

Однак екс-міністр жорстко критикує обрану урядом стратегію підняття тарифів шляхом поділу населення на групи за рівнем споживанням. «Ніхто не має права ділити людей на категорії!», – переконаний Іван Плачков.

Екс-міністр натомість вважає, що необхідно встановити єдину ціну для усіх громадян, незалежно від того, скільки енергоресурсу вони використовують протягом місяця. А незахищені верстви населення підтримати можна і шляхом надання субсидій.

Варто також зазначити, що наприкінці червня плани Міністерства енергетики на рахунок оновлення тарифів дещо змінилися. Системи тарифікації населення, що мала бути введена вже із 1 липня, наразі відстрочена до 1 серпня поточного року. Протягом цього місяця громадяни все ще сплачуватимуть за кіловат енергії 1,68 гривні, незалежно від того, скільки ресурсу вони споживають. Владні ж органи тим часом зможуть переглянути та скорегувати свою нову стратегію.