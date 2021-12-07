Названо знаки зодіаку, яких краще не брати на роботу за жодних обставин

У кожного з нас трапляються такі дні, коли хочеться лише лінуватися та валятися у ліжку. Зазвичай це буває коли ми погано себе почуваємо, або погода на вулиці така, що немає бажання й носа з дому показувати.





Та для деяких знаків зодіаку такий стан – не виняток з правил. Якби їхня воля, вони б цілими днями нічого не робили, та займалися лише «блаженним байдикуванням». Хто ж вони, ці природжені лінтюхи?

Водолій

Представники знаку дуже люблять допомагати іншим. Та оскільки більшість із них є інтровертами, спілкування з оточуючими практично «висмоктує» з них всю енергію. Після періоду високої соціальної активності їм потрібен час «зарядити батарейки». А для цього Водолій мусить побути на самоті та відпочити. У такі моменти вони і справді дуже ледачі. Та як тільки відновлять сили, знову кидаються у бій.

Лев

Леви по своїй натурі страшенно свободолюбні. Вони можуть перебирати робочими завданнями, та виконувати лише те, що їм здається найбільш цікавим та важливим. А на решту просто не бажають витрачати свого цінного часу.

Скорпіон

Народжені під цим сузір’ям – фанати спокійного відпочинку. Для них немає нічого кращого, ніж посидіти із цікавою книгою, чи подивитися улюблений серіал. Вони не мають нічого проти роботи. Та добре працюватимуть лише коли вдосталь відпочинуть.

Риби

Чуттєві уродженці знаку цікавляться геть усім. Однак через таку свою розпорошеність швидко виснажуються та потребують підзарядки. Тож періоди відпочинку у них можуть тривати набагато довше, ніж робочий час.

Рак

Для Раків характерно відкладати роботу на потім та насолоджуватися нічогонеробленням. Вони можуть пізно прокинутися, погуляти, попити кави і лише тоді, взятися за роботу, та й то без особливого бажання.