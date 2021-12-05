В Украине граждан обяжут платить налоги на дорогие покупки, если те не смогут объяснить «откуда взяли деньги»

Верховная Рада всерьез принялась бороться с коррупцией и отмыванием денег. Эти преступные деяния уже стали частью культуры: серая зарплата, уклонение от налогов. Чтобы вывести экономику из тени, нужны новые законы. Один из них вступит в силу в сентябре 2022 года. Заключается он в следующем: нужно уплатить налог на покупку, но только в том случае, если человек не сможет доказать, что покупает на легально заработанные деньги.





Почему нужны подобные законы

Такие законы, как «Налог на покупку» относятся к непрямым методам налогового контроля. В развитых странах уже давно работают подобные решения. Это очень эффективный инструмент с отмыванием денежных средств, налоговыми преступлениями.

Закон этот работает только в тех странах, где развита демократия. Там у людей другое отношение к деньгам и к государству. У них работают все инструменты власти, есть правосудие, а сам человек защищен законом.

Приживется в Украине такая практика или будет отменена самими депутатами — время покажет. Поэтому делать какие-то выводы пока что рано. В стане многие получают зарплату в конвертах, ищут лазейки в законах, чтобы получить больше выгод для себя и бизнеса.

Поскольку украинцы ранее не сталкивались с такими инструментами контроля, то и реакция неоднозначная. Прежде всего не нужно думать, что беспощадная машина под названием «Власть» стремится отобрать последнюю копейку у гражданина со средним доходом.

Независимый эксперт и кандидат экономических наук Александр Хмелевский рассказал, что такой закон есть в Германии, Великобритании, США. Каждый должен подтвердить свои доходы, объяснить, за что была совершена крупная покупка, например: квартира, дорогой автомобиль, земельный участок. Если человек не сможет объяснить «где взял деньги», просто заплатит налог в размере 19,5%. Но это не значит, что украинцам нужно будет отчитываться «за каждую пару сапог».