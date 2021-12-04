В Украине вырастет стоимость доставки газа: названы города-рекордсмены

Национальная комиссия, регулирующая отрасли энергетики и комуслуг на днях опубликовала новые цены на услугу доставки газа ряда региональных поставщиков. Тарифы пока находятся на стадии обсуждения, то есть не являются окончательными.





Свои расценки на доставку «голубого топлива» подняли около 30 облгазов. Больше всего цена выросла у коммунального предприятия «Харьковгоргаз», которое прибавило к стоимости услуги аж 19%. Однако стоит отметить, что даже не смотря на подорожание, тариф у этой компании один из самых низких в Украине – всего 0, 43 грн за кубометр.

Высокую цену за доставку и распределение горючего установил «Черновцыгаз» – 2, 14 грн за «куб». Наряду с Черновицким облгазом в топе по цене услуг оказались «Лубнигаз», «Харьковгаз», «Тисменицагаз», «Закарпатгаз» и «Гадячгаз» с тарифом 1, 99 грн за кубометр. Не слишком отстали от самых дорогих поставщиков и «Уманьгаз» с тарифом 1, 95 грн, «Ивано–Франковскгаз» – 1, 86 грн, и «Мелитопольгаз» – 1, 84 грн за доставку 1 куб. м ресурса.

Список компаний с самой низкой стоимостью доставки газа, несмотря на рост цен, остался таким же. Менее чем 1 гривну за услуги облгазов будут платить клиенты компаний: «Черкассыгаз» – 0, 57 грн, «Криворожгаз» – 0, 53 грн, «Кременчуггаз» – 0, 46 грн, и «Киевгаз» – всего 0, 32 грн за доставку мерки горючего.

Между тем, около десятка поставщиков наоборот решили снизить цену на доставку для своих потребителей. А коммунальные предприятия «Запорожгаз» (0, 92 грн.) и «Волыньгаз» (1, 57 грн.) оставят свои тарифы без изменений.

Отметим, что обнародованные тарифы получили только предварительное одобрение НКРЭКУ. В течение срока с даты публикации измененных цен до 10 декабря текущего года регулятор будет принимать замечания и предложения потребителей. А с 13 по 15 декабря будут проведены публичные обсуждения новых тарифов на доставку газа.

Напомним, что опубликованные цены за распределение и доставку газа уже были проанализированы регулятором на предмет экономической целесообразности. Первоначальные запросы некоторых облгазов касательно цен в 4-5 раз превышали актуальный тариф.