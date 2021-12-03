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Врачи рассказали, кому категорически запрещено употреблять бананы

03.12.2021
1 хвилина на прочитання

Бананы — одни из самых распространенных экзотических фруктов в мире. Многие попробовали их еще в раннем действе. Купить их можно в любом супермаркете, на рынке, да повсюду. Однако врачи предупреждают, некоторых людей бананы могут убить!


И это совсем не шуточки. Дело в том, что многие блогеры в социальных сетях рекомендуют употреблять бананы в пищу ежедневно. Это правильное питание, вкусно, полезно, безопасно. На самом деле невинный фрукт может стать причиной тяжелых болезней и даже смерти. Врачи предупреждают, не слушайте блогеров. Идите на консультацию к диетологам. Они составят рацион, исходя из индивидуальных особенностей организма каждого человека.

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Кому врачи рекомендуют отказаться от бананов в рационе

Итак, несмотря на то, что в бананах полно минералов, он может стать причиной серьезных заболеваний и даже тромбозов. Научные исследования доказали, что бананы сгущают кровь. А все потому, что активно выводит из организма воду.

Кстати провести анализ на параметр густоты крови можно в любой медицинской лаборатории. Перед тем, как слушать советы «фитоняшек», лучше пройти обследование в клинике. Вдруг, эти рекомендации окажут губительный эффект.

Лечить тромбозы медикаментозно очень сложно. А люди, у которых кровь густая сама по себе могут попасть из-за банановой диеты в больницу. Поэтому им лучше отказаться от такого сомнительного перекуса.

Врачи также категорически не рекомендуют есть бананы людям с такими болезнями:
  • варикозное расширение вен;
  • эректильная дисфункция у мужчин;
  • ожирение;
  • ишемическая болезнь сердца;
  • тромбофлебит.

Помните, бананы очень калорийные поэтому если есть болезни, связанные с ожирением (сахарный диабет, например) эти фрукты тоже лучше исключить из рациона.

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03.12.2021
1 хвилина на прочитання

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