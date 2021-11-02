Деякі українці будуть вимушені платити за газ по 38 гривень

Українські постачальники в черговий раз підняли ціни на «блакитне паливо». Цього разу вартість ресурсу за місячним тарифним планом сягнула майже 40 грн за «куб». Тим часом декотрі з учасників ринку цілком відмовилися від помісячних договорів та залишили у своєму прайсі лише річні пропозиції із фіксованою ціною.





Листопадові цінники на газ знову неприємно здивували українців. Ріст вартості пального у Європі, яка все ще страждає від маніпуляцій російського «Газпрому», вплинув й на вітчизняні газові компанії. Антирекорд за ростом тарифів поставили чотири українських газопостачальники. Їхні ціни на енергоресурс сягнули ледь не 40 грн за 1 куб. м.

Найвищою вартість газу в поточному місяці буде для клієнтів «ТАС ЕНЕРГІЯ КРАЇНИ» – 38,35 грн за кубометр. На другому місці опинилася компанія «Світлогаз» зі ставкою 38,1 грн за «куб». Не пощастило й клієнтам постачальника «Gas Trading», які змушені будуть з 1 листопада платити за мірку пального 36,5 грн. Останнім у четвірці найдорожчих газових операторів стало підприємство «Хмельницькенергозбут» зі ставкою у 35,5 грн за кубічний метр.

З огляду на такі місячні розцінки все більше українців укладають із газопостачальниками річні договори. Ціна в таких тарифних планах є фіксованою й не реагує на постійні коливання ринкових ставок. До того ж річні ціни у вітчизняних постачальників є принаймні втричі нижчими за місячні. Максимальна вартість пального за річним тарифним планом наразі сягає 13,5 грн за куб. м.

Через таку суттєву цінову різницю між двома тарифними планами, деякі вітчизняні газові компанії вирішили взагалі прибрати зі свого прайсу місячну пропозицію і залишити лише річний фіксований тариф. Ціна газу в українських постачальників за річним договором наразі становить від 7,8 до 13,5 грн за кубометр. Та більшість облгазів пропонують ресурс за ціною близько 9 грн за кубічний метр.