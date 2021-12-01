Придется поделиться: доходы украинцев тщательно проверят в 2022 году

Уже со следующего года в Украине внедрят косвенные методы налогового контроля. Это означает, что все официальные доходы украинцев будут сверять с расходами. Если же гражданин совершит дорогостоящую покупку, которая совсем не вписывается в его бюджет, налоговая выяснит происхождение денег и заставит доплатить налог на «лишнюю» сумму.





По словам эксперта, кандидата экономических наук Александра Хмелевского, налоговая служба уже сейчас ведет учет и знает, какая сумма находится на банковском счету каждого гражданина. Имущественный реестр также полностью открыт для налоговиков. К тому же, ПСУ ведет специализированную базу, в которой содержится информация о доходах украинцев и уплаченных ими налогах.

По новым правилам финмониторинга банки, а возможно даже продавцы, будут обязаны сообщать налоговой службе о дорогостоящих приобретениях налогоплательщиков. Если регулятор, сверив цену приобретенной машины, квартиры или даже смартфона с официальными доходами гражданина, сделает вывод, что такая трата ему не по карману, неприятного разговора с инспекторами не избежать. Гражданину, который не смог объяснить происхождения потраченных денег, придется уплатить налог на разницу между официальным доходом и ценой приобретенного товара.

«Такой жесткий контроль и вмешательство в личные дела люди вряд ли воспримут положительно», – прокомментировал ситуацию эксперт. Но в то же время Александр Хмелевский отметил, что инструменты косвенного налогового контроля применяются во многих развитых странах мира.

Например во Франции, Германии, Америке люди должны обязательно подтверждать свои доходы и расходы соответствующими документами. Если они по какой-то причине этого не сделали, налоговики сами подсчитают сумму неуплаченного налога и потребуют у гражданина погасить долг.

Но, несмотря на популярность методов косвенного контроля, эксперт все равно видит в их применении определенную опасность. Граждане постоянно будут конфликтовать, а иногда даже судиться с налоговой. Такие строгие правила лишь спровоцируют их к уклонению от уплаты налогов и заставят задуматься об эмиграции в другие страны, где система налогообложения является более мягкой.